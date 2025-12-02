Peste 150 de câini adoptați, costumați de sărbătoare, au adus spiritul Crăciunului în centrul Londrei. Animalele și stăpânii au celebrat a doua lor șansă la viață

Peste 150 de câini adoptați de oameni cu suflet mare, îmbrăcați cu hăinuțe de Crăciun, s-au adunat în centrul Londrei pentru o plimbare până la Palatul Buckingham, notează BBC.

Peste 150 de câini adoptați au defilat prin centrul Londrei

Evenimentul, în sprijinul organizațiilor caritabile pentru animale, a fost pus la cale de Rescue Dogs of London, care organizează des întâlniri pentru proprietari și câinii adoptați de aceștia.

Una dintre organizatoare, May Wong, a declarat că cei doi câini ai ei, George și Lulu, au fost salvați din Ungaria, respectiv China. Aceasta a precizat că mulți dintre câini au avut un „start teribil în viață”, dar li s-au „acordat a doua șansă” de către noii lor stăpâni. „Ne simțim atât de binecuvântați să-i avem în viețile noastre”, a continuat ea.

Pentru cei care au ratat spectacolul, vor exista alte ocazii de a vedea câinii intrând în spiritul sărbătorilor de iarnă. O paradă de Crăciun pentru corgi va avea loc la Londra, pe 6 decembrie, iar teckelii vor participa la festivități la de Crăciun în Hyde Park, pe 14 decembrie.