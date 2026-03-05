Un tribunal federal a intervenit după ce un magazin de animale din Michigan a refuzat în mod repetat accesul inspectorilor federali, în ciuda unor presupuse încălcări ale legislației privind protecția animalelor. Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) a obținut un ordin temporar care obligă compania să permită verificarea stării de sănătate a animalelor și a condițiilor de întreținere.

Animale fără apă și un leneș expus gerului

În ianuarie, un inspector al Serviciului pentru Inspecția Sănătății Animalelor și Plantelor (APHIS), din cadrul USDA, a raportat situații îngrijorătoare la un pet shop din Michigan. Acesta a observat animale fără apă și fără adăpost adecvat, precum și un leneș expus temperaturilor extreme. Afară se înregistrau -22 de grade.

Compania vizată, K&M Pets LLC, administrează Custom Creatures Pet Shop din Saginaw Township. Potrivit DOJ, reprezentanții firmei au refuzat accesul complet la animale și la documente, deși legea federală obligă dealerii și expozanții autorizați să permită inspecții privind adăpostirea, igiena, alimentația și îngrijirea veterinară, notează dvm360.

Ordin judecătoresc și anchetă în desfășurare

Instanța a emis un ordin temporar care interzice companiei să mai blocheze controalele și o obligă să respecte prevederile Animal Welfare Act pe durata procesului civil. Măsura menține situația sub supraveghere până la o decizie finală privind o posibilă interdicție pe termen lung.

K&M Pets vinde câini și animale exotice și organizează sesiuni de interacțiune cu animalele în locația sa din Saginaw.

Cazul face parte dintr-o acțiune federală mai amplă împotriva operatorilor cu abateri repetate. Recent, USDA și DOJ au anunțat o inițiativă comună de consolidare a controalelor și de sancționare a celor care încalcă în mod constant legea.

USDA a trimis cazul către DOJ din cauza preocupărilor legate de condițiile din unitate, iar ancheta este în curs. Pentru moment, ordinul instanței permite inspectorilor să efectueze o evaluare completă a facilității, acces refuzat anterior de companie.