Petiție pentru închiderea Grădinii Zoologice din Aalborg, după ce a cerut donații de animale de companie ca hrană pentru prădători

Grădina Zoologică din Aalborg, Danemarca, este în centrul unui scandal internațional, iar consecințele încep să se contureze într-o mișcare globală de protest. O petiție lansată pe platforma One Green Planet a adunat rapid mii de semnături, cerând închiderea imediată a parcului zoologic. Motivul? Conducerea a inițiat o campanie șocantă, solicitând publicului să doneze animale de companie sănătoase—precum iepuri, cobai și chiar cai—pentru a fi eutanasiate și oferite ca hrană integrală prădătorilor ținuți în captivitate.

Această practică a stârnit un val uriaș de indignare și a transformat un caz local într-o dezbatere globală despre etică și tratamentul animalelor.

Argumentele oficiale ale grădinii zoologice

Potrivit administrației parcului, această practică urmărește două obiective principale:

Reproducerea fidelă a comportamentului natural al prădătorilor. Oferirea de hrană integrală, cu blană sau pene, ar contribui la sănătatea dentară și digestivă a animalelor carnivore, simulând vânătoarea din habitatul natural.

Menținerea standardelor nutriționale și profesionale. Zoo-ul argumentează că acest tip de hrană asigură o dietă completă, respectând în același timp bunăstarea animalelor sălbatice în captivitate.

Reprezentanții instituției au declarat că inițiativa se adresează în special proprietarilor care nu își mai pot îngriji animalele de companie, oferindu-le „o soluție responsabilă”. Totuși, mesajul a fost însoțit de o fotografie sugestivă cu o pisică sălbatică agresivă, ceea ce a stârnit și mai multe reacții negative.

Specii acceptate ca donații

Grădina zoologică a anunțat că este interesată de:

Iepuri

Cobai

Găini

Cai (și alte animale mari)

Acestea trebuie să fie sănătoase și predate din motive obiective, precum lipsa de spațiu sau resurse financiare ale proprietarilor. După eutanasiere, animalele vor fi oferite ca hrană pentru lei, tigri, râși și alte carnivore din parc.

Reacțiile publicului: furie, șoc și pragmatism

Postarea oficială a declanșat un val uriaș de comentarii pe rețelele sociale. Mii de oameni au acuzat conducerea grădinii zoologice de lipsă de empatie, considerând că această practică desensibilizează publicul și transformă animalele de companie în „resurse consumabile”.

„Este dezumanizant și traumatizant. Animalele de companie nu ar trebui să fie niciodată tratate ca niște resturi,” a scris un utilizator indignat.

Pe de altă parte, există și susținători ai inițiativei, care o consideră un act pragmatic și sustenabil. Aceștia susțin că prădătorii din captivitate trebuie să primească hrană adecvată, iar folosirea animalelor nevoiașe sau abandonate ar putea reduce risipa. „Este un ciclu natural, doar că are loc în spatele gardurilor de la zoo,” a comentat altcineva.

De la scandal local la petiție internațională

Scandalul a depășit rapid granițele Danemarcei, determinând organizațiile pentru drepturile animalelor să reacționeze. Pe platforma One Green Planet a fost lansată o petiție globală prin care se cere închiderea grădinii zoologice din Aalborg și încetarea imediată a acestui program.

Activștii susțin că practica deschide o cutie a Pandorei, normalizând ideea că animalele de companie sunt „consumabile”, ceea ce ar putea încuraja abandonul și cruzimea.

Un semnal de alarmă pentru industria parcurilor zoologice

Acest caz ridică întrebări complexe despre etica și responsabilitatea grădinilor zoologice:

Este justificat să hrănim prădătorii cu animale de companie donate, pentru a le menține instinctele naturale?

Poate fi considerată această practică o soluție „umană” pentru animalele nedorite?

Sau este un pas înapoi în ceea ce privește progresul empatic și protecția animalelor domestice?

Într-o lume în care relația dintre oameni și animale devine tot mai apropiată, această controversă evidențiază nevoia de dezbateri deschise despre rolul grădinilor zoologice și despre modul în care acestea gestionează animalele aflate în îngrijirea lor.

Concluzie

Cazul Aalborg Zoo nu este doar un scandal local, ci o dezbatere globală despre etică, educație și tratamentul animalelor. Dacă și tu crezi că această practică trebuie să înceteze, semnează petiția internațională pe One Green Planet.

