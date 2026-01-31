Cu peste 200.000 de animale înregistrate și utilizatori în mai mult de 90 de țări, PetRadar.org ajunge acum și în România, oferind părinților de animale o modalitate modernă și simplă de a primi ajutor atunci când companionul lor se rătăcește.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

PetRadar ajunge în România

Serviciul, care a ajutat deja la reunirea a zeci de mii de animale cu familiile lor, ajunge în România într-un moment în care țara se află pe primul loc în Europa la numărul de animale de companie deținute.

Platforma folosește tehnologia într-un mod care schimbă complet felul în care sunt căutate animalele pierdute: afișe cu cod QR, dashboard de urmărire, hartă interactivă, și, poate cel mai important, reclame pe social media, astfel încât vestea să circule foarte repede în comunitate. Tot ce are nevoie un părinte de animăluț sunt o poză si câteva detalii, iar anunțul ajunge în câteva minute în feedul vecinilor din zonă.

“Vedeam mereu pe stâlpi afișe cu animale pierdute, ude, rupte, decolorate, aproape ilizibile. Mi-am spus că trebuie să existe o metodă de a folosi reclamele pe social media pentru un scop bun, nu doar pentru vânzări și marketing. Așa am fondat PetRadar.org, ca start-up tech în Olanda. Faptul că astăzi ajutăm părinți de animale din toată lumea este, pentru mine, ceva extraordinar. Și nu ne oprim aici.” – David Olthaar, fondator PetRadar.org

În același timp, PetRadar.org este recunoscută în SUA, în mai multe țări din Europa de Vest și chiar în Japonia, pentru modul cald, înțelegător și lipsit de judecată în care îi sprijină pe cei care trec prin aceste momente dificile. Platforma oferă unelte, sfaturi utile și suport constant tuturor părinților de animale.

Lansarea în România este coordonată de Alexandra Șoancă, Operations Manager la PetRadar.org, care spune că pentru ea această extindere are o semnificație aparte.

“Sunt româncă, și incă de când m-am alăturat echipei PetRadar.org am visat să aduc platforma și aici. Știu ce simt părinții de animăluțe și cât de greu e să găsești informații corecte și sprijin real într-un moment de criză. Îmi doresc mult ca toți oamenii să aibă acces la un loc în care pot primi ajutor imediat, fără judecată și fără să se simtă singuri. Mă bucur enorm că PetRadar.org este disponibil, în sfârșit, și pentru părinții de animăluțe din România.”

Până acum, platforma a contribuit la reunirea a zeci de mii de animale pierdute cu familiile lor, cu o rată de succes de aproximativ 72%.

“Din perspectiva activității noastre zilnice, la Animal Life Sibiu, vedem constant animale pierdute, speriate și confuze. Tocmai de aceea credem cu tărie că orice inițiativă care îi ajută pe oameni să își regăsească mai repede animalele de companie este neprețuită. Fiecare animăluț găsit la timp înseamnă o șansă în plus să nu ajungă într-un adăpost și, în același timp, un loc salvat pentru blănoșii care chiar au nevoie disperată de acel adăpost, pentru că nu mai au pe nimeni care să îi caute”- Maria Cismaru, reprezentant al Animal Life Sibiu.

PetRadar.org este disponibil acum și în limba română, astfel încât părinții de animale să aibă la îndemână toate instrumentele și informațiile de care au nevoie în momentele critice. Platforma poate fi accesată la: https://www.petradar.org/ro