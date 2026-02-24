Piața hranei pentru animale de companie din America de Nord, evaluată la 27,92 miliarde de dolari în 2022, este estimată să ajungă la 36,62 miliarde de dolari până în 2031, cu o rată anuală de creștere compusă de 3,67% în perioada analizată. Datele provin dintr-un raport publicat în februarie de compania de cercetare Growth Market Reports și reflectă o expansiune constantă a industriei, susținută în principal de creșterea adopțiilor de animale și de preocuparea tot mai mare a proprietarilor pentru sănătatea acestora.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Potrivit raportului, factori demografici precum creșterea numărului de cupluri în vârstă, gospodăriile cu venituri duble fără copii și veniturile disponibile mai mari contribuie la adoptarea animalelor de companie la nivel global, ceea ce stimulează cererea de hrană pentru animale în regiunea nord-americană.

Statele Unite domină piața regională, în timp ce Canada contribuie puternic prin produse premium, cu etichete „curate” (clean label) și ingrediente provenite din surse sustenabile. Printre caracteristicile principale ale regiunii se numără rata ridicată de deținere a animalelor, puterea mare de cumpărare a consumatorilor, adoptarea timpurie a dietelor specializate și o infrastructură solidă de retail și comerț online, notează Pet Food Industry.

„Umanizarea” animalelor influențează formulele nutriționale

Una dintre cele mai importante forțe care modelează piața este fenomenul de „umanizare” a animalelor de companie. Practic, proprietarii aplică aceleași principii nutriționale pe care le folosesc pentru propria alimentație și în cazul hranei pentru animale.

Printre tendințele dominante se numără:

rețete fără cereale și fără gluten

formule bogate în proteine și cu conținut redus de carbohidrați

ingrediente recognoscibile și etichete transparente

produse organice și fără organisme modificate genetic (non-GMO)

Nutriția funcțională a devenit, de asemenea, un element diferențiator major. Produsele promit beneficii precum susținerea digestiei, îmbunătățirea pielii și blănii, mobilitatea articulațiilor, controlul greutății și întărirea sistemului imunitar.

Formatele de produse se diversifică

Deși hrana uscată tip kibble rămâne dominantă datorită comodității și duratei lungi de păstrare, alternativele câștigă rapid popularitate. Consumatorii au tot mai multe opțiuni, inclusiv:

hrană proaspătă și refrigerată

produse liofilizate sau uscate la aer

diete inspirate din alimentația crudă

Tot mai multe gospodării din SUA combină mai multe tipuri de hrană pentru a crea rutine hibride de alimentație pentru animalele lor.

Retailul se mută spre abonamente și personalizare

Peisajul de retail pentru hrana animalelor se schimbă semnificativ. Modelele de abonament direct către consumator cresc rapid, iar planurile alimentare personalizate — bazate pe vârsta, rasa și starea de sănătate a animalului — devin tot mai populare.

Platformele de comerț electronic și magazinele specializate pentru animale joacă acum un rol mai important decât lanțurile tradiționale de supermarketuri în descoperirea produselor premium.

Reglementări și sustenabilitate — factori tot mai importanți

Încrederea consumatorilor este strâns legată de reglementările și standardele stabilite de autorități, care influențează definițiile ingredientelor, etichetarea și declarațiile nutriționale.

În același timp, sustenabilitatea devine un criteriu tot mai important în deciziile de cumpărare. Printre aspectele urmărite de consumatori se numără:

proteine provenite din surse responsabile

reducerea amprentei de carbon în producție

ambalaje reciclabile sau compostabile

standarde etice privind bunăstarea animalelor

Viitorul: nutriția de precizie pentru animale

Raportul identifică „hrănirea de precizie” drept următoarea etapă majoră de dezvoltare a pieței. Aceasta presupune diete personalizate folosind date, recomandări veterinare și monitorizare a sănătății cu ajutorul inteligenței artificiale.

Producătorii dezvoltă deja produse adaptate rasei, vârstei și dimensiunii animalului, ambalate în porții individuale, ușor de utilizat pentru proprietari. În paralel, industria investește în versiuni organice ale produselor, realizate din ingrediente cultivate fără pesticide, îngrășăminte sintetice, hormoni sau antibiotice.