Piața produselor și serviciilor pentru animale de companie din Asia-Pacific continuă să crească într-un ritm impresionant, iar previziunile pentru 2025 confirmă că regiunea devine un centru tot mai important pentru industria globală de pet care. Conform datelor Euromonitor International, China, Japonia și Australia sunt în fruntea clasamentului și vor genera cele mai mari investiții în anul ce urmează.

China, Japonia și Australia – liderii incontestabili ai pieței

În 2025, China este așteptată să atingă o valoare record a pieței de pet care, estimată la aproximativ 11.6 miliarde euro, urmată de Japonia cu 5.2 miliarde euro și Australia cu 3.2 miliarde euro. Aceste trei țări rămân cele mai dezvoltate piețe din regiune, atât datorită numărului mare de animale de companie, cât și creșterii continue a cheltuielilor dedicate bunăstării lor, notează GlobalPETS.

Segmentul de hrană pentru animale crește accelerat

Hrana pentru animale rămâne motorul principal al industriei. Previziunile pentru 2025 arată astfel:

China: 5.6 miliarde euro

Japonia: 3.9 miliarde euro

Australia: 2.5 miliarde euro

Aceste cifre confirmă că tendința de premiumizare – orientarea către produse de calitate superioară – câștigă teren în toate cele trei piețe principale.

Produsele pentru animale: China domină detașat

Pe segmentul produselor pentru animale, China rămâne cea mai mare piață, estimată în 2025 la 5.1 miliarde euro. În clasament urmează:

Japonia: 1.3 miliarde euro

Coreea de Sud: 859.5 milioane euro

Cererea tot mai mare pentru accesorii, jucării, articole de igienă și produse smart destinate animalelor de companie contribuie la creșterea constantă a acestui segment.

Unde crește cel mai rapid piața pet care

China – creștere impresionantă

În termeni de valoare absolută, China va înregistra cea mai mare creștere în 2025, cu un plus de 469.9 milioane euro, echivalentul unei majorări de 4.2% față de anul anterior.

Thailanda și India – campioane la creștere procentuală

Dacă analizăm ritmul de creștere, Thailanda și India ies în evidență:

Thailanda: +13.2%

India: +12.4%

Aceste piețe sunt considerate „stele în ascensiune” în Asia-Pacific, datorită numărului tot mai mare de familii care adoptă animale de companie și interesului crescut pentru produse de calitate.

Creșterea în segmentul de hrană pentru animale

Și aici China rămâne lider, cu o creștere de 219.2 milioane euro, urmată foarte aproape de Thailanda, care va adăuga 178.8 milioane euro. Japonia completează podiumul cu o creștere estimată la 78.8 milioane euro.

Piețele cele mai mici din regiune

La polul opus, Vietnam, Singapore și Filipine rămân cele mai mici piețe atât în pet care, cât și în pet food.

Pentru 2025, estimările arată:

Pet care

Vietnam: 93.9 milioane euro

Singapore: 158.5 milioane euro

Filipine: 382 milioane euro

Hrană pentru animale

Vietnam: 78.7 milioane euro

Singapore: 134.8 milioane euro

Filipine: 350.1 milioane euro

Chiar dacă sunt piețe mai mici, acestea au un potențial ridicat de dezvoltare, datorită urbanizării rapide și a ritmului accelerat de adopție a animalelor de companie.

Evoluția pieței între 2021 și 2025

La nivel regional, între 2021 și 2025, industria de pet care din Asia-Pacific crește cu aproximativ 30%, ajungând de la 22.1 miliarde euro la 28.7 miliarde euro.

În aceeași perioadă:

Hrană pentru animale: de la 14.6 miliarde euro la 18.8 miliarde euro (+29.3%)

Produse pentru animale: de la 7.5 miliarde euro la 9.8 miliarde euro (+31%)



Această evoluție subliniază maturizarea rapidă a pieței și interesul tot mai mare al consumatorilor pentru calitatea vieții animalelor de companie.