Dacă pisica ta roade cabluri electrice, atunci acest comportament trebuie oprit. Se poate curenta sau, în cel mai fericit caz, face doar câteva stricăciuni.

Dar pentru a schimba comportamentul, trebuie să știm cauzele. Acestea pot fi stresul, probleme cu dinții sau chiar o tulburare obsesiv-compulsivă, arată The Spruce Pets.

Motivele pentru rosul cablurilor electrice

O teorie spune că firele seamănă cu cozile unor animale, deci instinctul lor de felină le împinge la atacarea acestora. Totuși, această teorie nu explică de ce pisica roade cablul, chiar și atunci când și-a dat seama că nu este un alt animal.

O explicație mai plauzibilă poate fi lipsa de activitate sau plictiseala. Orice pisică are nevoie de stimuli mentali, iar fără aceștia, își vor găsi tot felul de activități, precum stricarea sulului de hârtie igienică sau a firelor.

Afecțiunile dinților reprezintă o altă posibilă cauză, iar o vizită la medic poate confirma sau infirma această problemă. Roaderea alină durerea pe termen scurt, iar cauciucul cablurilor este materialul ideal.

Tulburarea obsesiv-compulsivă este o afecțiune care nu se întâlnește doar la oameni, ci și la pisici. Cele mai predispuse rase sunt siamezele și birmanezele, iar o manifestare a condiției este aceea de a mesteca și a mânca diverse obiecte. Tulburarea are și alte simptome, precum spălatul excesiv, roaderea altor obiecte, în special textile, sau, mai rău, automutilarea. Pisicile care suferă de tulburare obsesiv-compulsivă își vânează și își mușcă coada.

Totuși, această condiție este rară, iar stresul poate determina pisica să „vâneze” cabluri. Mestecarea unor obiecte ameliorează anxietatea și face pisica să se simtă mai bine.

Cum poți opri pisica din ros cabluri

Este esențial să mergi cu pisica la veterinar pentru a afla ce problemă de sănătate sau de comportament are. În funcție de diagnostic, poți lua mai multe măsuri. Dar până atunci, protejează toate cablurile cu PVC. De asemenea, ascunde cablurile electrocasnicelor și nu lăsa încărcătoare la vedere.

Dacă descoperi că pisica ta nu are suficient stimul mental, atunci lucrurile sunt simple. Cumpără-i jucării, joacă-te și petrece mai mult timp cu aceasta. Astfel, va elimina plictiseala și nu va mai fi tentată să roadă fire.

Dacă stresul este problema, creează un mediu cât mai calm și plăcut pentru pisică, cu multe locuri în care poate să stea. Trebuie să incluzi și locuri înalte, pentru că acolo pisica se va simți cel mai în siguranță.

Aceste măsuri sunt valabile și pentru tulburare obsesiv-compulsivă, dar această condiție este mai delicată. De aceea, nu neglija vizita la veterinar! Vezi și alte sfaturi în videoul de mai jos: