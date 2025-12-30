Maggie și Lily sunt două pisici care au fost abandonate de stăpâni într-un adăpost din Massachusetts, după ce familia s-a mutat într-o casă care nu acceptă animale. Lily este oarbă, iar Maggie este anxioasă, însă au găsit suport una în alta, în ciuda dificultăților.

Prietenie necondiționată

Maggie și Lily au ajuns la adăpostul „Second Chance Animal Services” în luna octombrie, iar de atunci angajații și-au dat seama că cele două nu merg nicăieri una fără cealaltă. Maggie o ajută pe Lily să se descurce cu lumea exterioară, în timp ce Lily o calmează pe prietena ei. Lily suferă de atrofie progresivă a retinei, o afecțiune ereditară care nu poate fi tratată și cauzează orbire completă.

„Lily a început să se bazeze tot mai mult pe Maggie, pe măsură ce vederea i se deteriora”, spune Lisey Good, manager de dezvoltare și comunicare la „Second Chance Animal Services”. „Maggie părea să se ridice la înălțimea situației, mergând alături de ea, ca și cum ar ghida‑o, asemenea unei pisici‑ghid. O strigă atunci când Lily pare blocată sau chiar o împinge ușor”, a completat Lisey pentru publicația People.

Lily este mai mare cu doi ani decât Maggie, dar apelează la ajutorul prietenei sale pentru a putea merge prin locuri noi. „Maggie se uită la Lily pentru indicii despre dacă este sau nu în siguranță și dacă poate avea încredere într-o situație sau într-o persoană. Prezența lui Lily o ajută pe Maggie să fie mai puțin temătoare și timidă”, a povestit Lisey Good.

Relația lor era la fel de puternică încă de când locuiau cu fostul stăpân, care a menționat că cele două trebuie adoptate împreună. „Ori de câte ori primim animale noi care vin la noi în perechi, evaluăm dacă sunt atașate una de cealaltă, iar dacă sunt, le vom ține împreună, chiar dacă le ia mult mai mult timp să își găsească un cămin. Este mai ușor să adopți o pisică sau un câine decât două în același timp”, explică Lisey.

Maggie și Lily au fost adoptate de o familie din Massachusetts, iar chiar dacă tranziția a fost puțin grea, cele două au fost alături una de alta. Lisey Good speră ca povestea acestor pisici să îi inspire pe iubitorii de animale să adopte două feline care sunt de nedespărțit, pentru ca niciuna să nu își piardă companionul.

