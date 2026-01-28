Pisicile din magazinele din New York fac parte din viața de zi cu zi a orașului. Ele întâmpină clienții, țin șoarecii la distanță și se odihnesc la vedere, fără să deranjeze pe nimeni. Cu toate acestea, regulile care le protejează au rămas ambigue de ani de zile.

Un proiect de lege pentru siguranța și sănătatea pisicilor

Conform lui Lindsay Tuchman de la ABC7 New York, un proiect de lege aflat în dezbatere la legislativul statului ar putea stabili standarde clare de sănătate și siguranță pentru pisicile care trăiesc în magazinele alimentare, notează One Green Planet.

Printre măsurile propuse se numără:

Vizite regulate la veterinar și vaccinări;

Zone separate pentru pisici, departe de spațiile de preparare a alimentelor;

Acces la apă curată, mâncare bună și un loc sigur pentru odihnă;

Încurajarea sterilizării și castrării.

Problemele actuale pentru pisicile din magazine

În prezent, pisicile din magazine sunt adesea considerate o încălcare a codurilor existente, ceea ce poate duce la amenzi, chiar dacă sunt îngrijite corespunzător. Deși există și inițiative municipale care încearcă să reducă aceste sancțiuni, ele nu stabilesc standarde clare de îngrijire.

De ce este importantă protecția legală

Aceste pisici simpatice sunt adevărați „angajați” ai magazinelor mici, menținând cartierele funcționale. Standardele clare protejează pisicile de neglijență și oferă siguranță proprietarilor în fața unor reguli neclare.

Provocări pentru proprietarii de bodegi

O eventuală lege trebuie să țină cont și de bugetele limitate ale magazinelor. Îngrijirea veterinară costă, iar mulți proprietari au deja probleme financiare. Legiuitorii ar trebui să se gândească la clinici veterinare cu costuri reduse și la ghiduri simple de urmat.

Beneficii pentru mediu și comunitate

Dacă pisicile sunt îngrijite corespunzător, magazinele ar putea folosi mai puțin pesticide pentru combaterea dăunătorilor – un beneficiu atât pentru mediu, cât și pentru oamenii care locuiesc în apropiere.

Deși audierile și voturile pentru proiectul de lege urmează să aibă loc, pisicile din bodegi continuă să-și facă treaba tăcut și eficient.