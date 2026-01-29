Gospodăriile din Scoția ar putea fi interzise să aibă pisici, ca parte a unor planuri menite să protejeze fauna sălbatică. Comisia pentru Bunăstarea Animalelor din Scoția (SAWC) avertizează că pisicile domestice provoacă daune semnificative populațiilor de mamifere și păsări native.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Interdicții și zone de restricție pentru pisici

Raportul SAWC discută posibilitatea interzicerii deținerii de pisici în zone vulnerabile și a creării unor „zone de restricție pentru pisici”, unde animalele ar fi ținute sub control pentru a preveni vânătoarea. Această măsură există deja în unele părți ale Australiei, unde pisicile trebuie să fie în interior sau în spații exterioare închise, cu excepția plimbărilor în lesă.

Deși raportul nu recomandă aplicarea imediată a acestor măsuri, sugerează cercetări pentru a evalua eficiența lor, notează Daily Mail.

Reacții ale organizațiilor pentru protecția animalelor

Organizația Cats Protection a criticat ideea interdicțiilor. Alice Palombo, responsabil advocacy, a spus: „Pisicile sunt animale de companie îndrăgite și fac parte din familie. Ele trebuie să aibă acces la exterior pentru a-și desfășura comportamente naturale, iar restricțiile pot provoca stres și probleme de sănătate.”

Palombo a respins și ideea plimbării pisicilor în lesă, subliniind că acestea sunt animale independente care nu tolerează restricțiile pe termen lung.

Impactul pisicilor asupra faunei sălbatice

Raportul SAWC arată că pisicile au un impact semnificativ asupra faunei sălbatice. În Marea Britanie, acestea aduc anual acasă aproximativ 57 de milioane de mamifere, 27 de milioane de păsări și 5 milioane de reptile și amfibieni. Totalul prăzii ucise ar putea ajunge la 700 de milioane de animale pe an.

O soluție propusă este interzicerea deținerii de pisici în zonele cu specii amenințate, mai ales în dezvoltările rezidențiale noi din zonele rurale sensibile.

Exemple internaționale: Australia

În Australia, multe zone impun restricții stricte pentru pisici, inclusiv ținerea acestora în interior sau în spații exterioare închise și plimbarea doar în lesă. Scopul este protejarea speciilor native, iar încălcarea regulilor poate atrage amenzi de până la 170 de euro.

Controverse și opinii publice

Jurnalista și iubitoare de pisici Jackie Bird s-a arătat sceptică față de aceste propuneri: „Pisicile mele îmi permit să împart casa cu ele, dar ideea de a interzice pisicile în Scoția mi se pare exagerată. Ele sunt independente, dar fac parte din familie.”

Guvernul scoțian va analiza recomandările SAWC înainte de a decide măsuri concrete pentru protejarea faunei sălbatice.