Pisicile ținute doar în casă nu sunt întotdeauna mai fericite, avertizează specialiștii: Cum le afectează izolarea, potrivit unui nou studiu

Mulți stăpâni de pisici au fost sfătuiți să-și țină animalele doar în casă, pentru a le proteja de pericole și pentru a proteja fauna sălbatică. Însă un nou studiu publicat în Animal Welfare arată că această practică nu este neapărat benefică pentru feline.

„Win-win” sau iluzie?

Cercetătorii atrag atenția că ideea că ținerea pisicilor în interior ar fi un „câștig dublu” — adică bine atât pentru animale, cât și pentru natură — este înșelătoare. În timp ce izolarea poate reduce riscurile legate de accidente, boli și paraziți, efectele asupra bunăstării psihice a pisicilor nu sunt neapărat pozitive, notează Vet Times.

Autorii studiului subliniază că libertatea de a explora, de a-și manifesta comportamente naturale și de a avea experiențe mentale pozitive poate fi serios afectată de viața strict în interior. Astfel, chiar dacă pisicile par în siguranță, ele se confruntă cu riscuri diferite — de natură comportamentală și fiziologică.

Probleme frecvente ale pisicilor de interior

Studiul menționează că pisicile ținute doar în apartament pot dezvolta:

Probleme de comportament, cum ar fi agresivitatea sau anxietatea;

Tendința de obezitate și afecțiuni asociate, cum ar fi diabetul sau bolile urologice;

Afecțiuni endocrine, precum hipertiroidismul;

Probleme dentare, inclusiv resorbția dentară.

Cercetătorii compară efectele izolării cu utilizarea cuștilor restrictive pentru animale, observând că diferența este doar de grad, nu de natură.

Riscuri neintenționate pentru bunăstarea pisicilor

Autorii avertizează că promovarea mesajului „win-win” poate submina încrederea publicului în organizațiile de protecție a mediului și a animalelor. Carmen Glanville, autoarea principală, explică:

„Nu spunem că pisicile nu ar trebui ținute în interior acolo unde există dovezi clare că afectează biodiversitatea. Dar narativa «win-win» nu pregătește stăpânii pentru implicațiile comportamentale și de bunăstare, punând în pericol atât pisicile, cât și eficiența campaniilor de confinare.”

Jordan Hampton, coautor al studiului, adaugă:

„Recunoașterea costurilor asupra bunăstării în cazul confinării a fost esențială în înțelegerea modernă a grijii față de animale. Ignorarea acestor efecte în cazul pisicilor de companie poate avea consecințe negative pe termen lung.”

