România a dominat scena Campionatului Mondial Felin – FIFe World Winner Show 2025: Cel mai mare număr de pisici nominalizate pentru finală. Două feline au devenit campioane mondiale (FOTO)

În acest an, România a dominat scena Campionatului Mondial Felin – FIFe World Winner Show 2025, obținând cel mai mare număr de finaliști, se arată într-un comunicat emis de Federația Națională Felinologică Română.

Doi dintre aceștia au câștigat titlul de Campion Mondial, iar un motănel salvat, participant la categoria „pisici de casă”, a devenit Vicecampion Mondial.

Totodată, Elveția a obținut unul dintre titlurile mondiale din acest an printr-un motan originar din România, confirmând astfel valoarea crescătorilor români pe scena internațională.

România – gazda excelenței mondiale

Campionatului Mondial Felin – FIFe World Winner Show 2025 a reunit peste 750 de pisici din 36 de rase sosite din 35 de țări, transformând România în centrul mondial al pasiunii pentru feline.

Ediția organizată la București a reprezentat un moment de referință pentru iubitorii de animale, aducând în același loc crescători, arbitri internaționali și public din întreaga lume.

Ecou mediatic național și internațional

Evenimentul s-a bucurat de audiență maximă în prime time la principalele posturi de televiziune, radio și publicații din România. Evenimentul a atras interesul presei internaționale, fiind relatat de publicații de prestigiu precum Associated Press, The Washington Times și ABC News, care au descris ediția de la București drept „cel mai mare show felin din lume”. Acest ecou global s-a datorat nu doar dimensiunii și calității organizării, ci și amplorii acoperirii media naționale, fără precedent pentru un eveniment felin.

Este pentru prima dată când Campionatul Mondial Felin FIFe ajunge să fie reflectat în presa de peste ocean, marcând o premieră pentru imaginea acestei competiții în circuitul internațional al evenimentelor dedicate animalelor de companie.

Această vizibilitate remarcabilă reflectă eforturile constante ale României, gazda ediției din acest an, de a promova evenimentul și valorile sale printr-o campanie modernă, deschisă și profesionistă de comunicare.

Performanță istorică pentru România

România a avut cel mai mare număr de pisici nominalizate pentru finală – un total de 31 de exemplare, urmată de Polonia (27) și Italia (18).

Această performanță confirmă nivelul excepțional al crescătorilor români și reputația tot mai solidă a țării în cadrul Federației Internaționale Feline (FIFe).

Trei dintre aceste nominalizări s-au transformat în rezultate remarcabile:

WW’25 BSW’24 CEW’24 NW’24 SC JCH RO Wild Forest’s Nordri JW * – Norvegian de Pădure , multiplu campion și actual World Winner 2025 , un exemplar de referință născut în România.

WW’25 KCH RO Wild Forest’s Quasar JW * – fiul lui Nordri, născut în România și stabilit în Elveția, câștigător al titlului mondial pentru Elveția , continuând linia de succes a crescătorilor români.

NW BSW’25 IP RO Bucovina Kira Kiralina * – British Shorthair blue , distinsă cu titlurile National Winner și Black Sea Winner 2025 , confirmând calitatea și rafinamentul liniei de reproducție din România.

În categoria Pisica de casă, Spark, motanul salvat de pe stradă, a fost nominalizat în finală și a devenit Vicecampion Mondial, emoționând publicul și demonstrând că dragostea și grija pot transforma orice destin.

Dimensiune academică, socială și instituțională

Campionatului Mondial Felin – FIFe World Winner Show 2025 a beneficiat de o amplă implicare a mediului academic veterinar din România.

Facultatea de Medicină Veterinară din București a fost prezentă cu o echipă extinsă de cadre didactice și studenți, amenajând o zonă dedicată pentru oferirea consultațiilor medicale gratuite de specialitate, inclusiv examinări oftalmologice și ecografice pentru pisicile participante.

Inițiativa a fost sprijinită și de Facultatea de Medicină Veterinară din Timișoara, Facultatea de Medicină Veterinară din Cluj-Napoca și Facultatea de Medicină Veterinară Spiru Haret, consolidând cooperarea interuniversitară în domeniul sănătății și bunăstării animalelor.

Evenimentul a beneficiat, de asemenea, de prezența Direcției pentru Protecția Animalelor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, care a desfășurat activități de informare și comunicare cu publicul privind legislația și practicile de protecție a animalelor.

Alături de aceasta, Direcția pentru Protecția Animalelor din cadrul Primăriei Sectorului 1 și Direcția pentru Protecția Animalelor a Județului Ilfov au susținut și promovat evenimentul, fiind prezente pe întreaga durată a Campionatului.

Tot în cadrul Campionatului, Inițiativa pentru Drepturile Animalelor a participat activ pentru colectarea de semnături în sprijinul modificărilor legislative necesare îmbunătățirii cadrului legal privind bunăstarea animalelor.

Ca de fiecare dată, organizatorii au sprijinit asociațiile pentru salvarea și adopția pisicilor, dimensiunea acestora fiind extinsă pe măsura anvergurii evenimentului, pentru a facilita adoptarea unui număr cât mai mare de pisici și pentru a promova responsabilitatea față de animalele fără stăpân.

Ambasador al recunoașterii și consolidării imaginii României în lume

O mare parte dintre participanți au vizitat pentru prima dată România, atrași nu doar de prestigiul competiției, ci și de campania de promovare a frumuseților țării derulată în social media.

Prin această campanie, organizatorii și-au propus să consolideze și să amplifice imaginea României peste hotare, prezentând-o ca o destinație deschisă, modernă și prietenoasă, capabilă să găzduiască evenimente internaționale de cel mai înalt nivel.

Organizatorii adresează mulțumiri Ministerului Transporturilor, care a înțeles oportunitatea de imagine pe care un astfel de eveniment internațional o aduce României și, prin Compania Națională TAROM, a facilitat deplasarea unui număr semnificativ de participanți străini.

Pentru această ediție, TAROM a ridicat temporar restricțiile privind numărul de pisici admise în cabină, sprijinind astfel participarea și prezența unui număr record de vizitatori și concurenți internaționali la București.

Organizatorii s-au declarat profund impresionați de reacțiile entuziaste ale participanților străini, care au descris România ca fiind o țară primitoare, sigură și surprinzător de frumoasă, exprimându-și dorința de a reveni.

Aceste relatări pozitive confirmă nu doar succesul ediției 2025, ci și capacitatea României de a-și consolida imaginea peste hotare prin ospitalitate, profesionalism și pasiune.

„Ediția 2025 a fost o experiență care a unit oameni prin pasiune, empatie și respect față de animale. România a demonstrat că poate organiza un eveniment mondial la standarde excepționale și că iubirea pentru animale poate deveni un adevărat ambasador al imaginii țării.” — Adrian Alexandru Dragotă, Președinte FELIS Romania și organizator al Campionatului Mondial Felin – FIFe World Winner Show 2025

