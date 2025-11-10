Pisicile torc și când nu sunt oameni prin preajmă? Ce ne dezvăluie știința despre acest sunet care ascunde mai mult decât fericire

Oamenii cred că torsul pisicii este un semn de fericire – și într-adevăr poate fi – dar există și alte motive pentru care prietenii noștri felini produc această vocalizare specială.

De ce torc pisicile

Torsul este un obicei care apare foarte devreme în viața unei pisici, în timp ce suge de la mama sa, așa că, evident, nu este un sunet adresat exclusiv oamenilor. Stăpânii de pisici știu foarte bine că pisica poate produce mai multe tipuri de tors, la fel cum are un întreg repertoriu de mieunături, ciripituri, mârâituri și alte sunete.

Torsul produs în timp ce pisica se hrănește este destul de diferit de cel auzit în poala ta sau când o mângâi. Analiza sunetului a arătat că atunci când felina cere mâncare fie de la mama sa, fie de la stăpân, torsul conține o notă înaltă, similară ca frecvență cu un plânset (deși nu la fel de puternic). Poate avea un efect similar cu plânsetul bebelușilor, care afectează starea hormonală a mamiferelor femele și provoacă un răspuns de îngrijire.

Când pisica este mângâiată sau este cuibărită lângă stăpânul ei pe canapea, torsul pe care îl produce este, în general, liniștitor, iar analiza acustică arată că fix componenta de „plâns” lipsește .

Pisicile adulte torc adesea aproape de o altă pisică sau în contact fizic cu aceasta, de exemplu, când se îngrijesc. De asemenea, vor face acest lucru când se joacă cu un obiect neînsuflețit sau în timp ce mănâncă. Totuși, cel mai obișnuit moment în care pisicile torc este când cer afecțiune și mângâieri.

Medicii veterinari susțin că pisicile torc și când au dureri mari sau chiar înainte de moarte. Ar putea fi o modalitate de a masca faptul că pisica este rănită și vulnerabilă. Când ești un animal mic, chiar și carnivor, nu este bine să arăți slăbiciune, deoarece acest lucru ar putea încuraja prădătorii mai mari să vină și să te mănânce.

Pot și felinele mari să toarcă?

Deși nu există dovezi concludente pe această temă, se pare că până și felinele mari torc când sunt mici. Toate mamiferele au un os sau o serie de oase în gât numite hioid, care susține laringele și limba. La unele specii de pisici, aparatul hioid nu este alcătuit în întregime din os, ci păstrează unele părți sub formă de cartilaj, în timp ce rasele care torc au un hioid complet osos. Ghepardul, servalul și râsul pot toarce, nu și jaguarul, leopardul, leul și tigrul, notează Britannica.

Procesul din spatele torsului

Procesul propriu-zis de producere a sunetului este complicat și încă nu este pe deplin înțeles, dar implică activarea mușchilor laringelui și a diafragmei prin explozii de activitate nervoasă care își au originea în creier și apar de 20 până la 30 de ori pe secundă. Acest lucru se întâmplă atât la inspirație, cât și la expirație, ceea ce explică sunetul continuu al torsului.