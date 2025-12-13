Un videoclip devenit rapid viral pe Instagram a făcut mii de oameni să exclame în cor: „Nu se poate, cât e de drăguță!”. În imagini, o pisicuță gri cu ochi imenși, rotunzi și plini de nerăbdare, miaună insistent și își ridică lăbuțele din față spre stăpân, ca și cum i-ar face semn:

„Hei… dă-mi și mie o bucățică, te rooog!”

Clipul a fost distribuit de pagina internet și a adunat deja zeci de mii de aprecieri datorită reacției adorabile a felinei.

Micul ritual pentru… o bucată de carne

În videoclip, stăpânul îi întinde o bucățică minusculă de carne, iar pisicuța nu mai poate de entuziasm:

se ridică pe lăbuțele din față,

își deschide gurița cu limba afară,

scoate sunete scurte și nerăbdătoare,

și bate cu lăbuța în aer exact ca un copil care cere atenție.

View this post on Instagram A post shared by cats usa 🇺🇸 (@cats_usa_)

Internauții au interpretat scena ca o adevărată „cerere oficială de gustare”, iar comentariile sunt pe măsură:

„Asta e cea mai politicos-insistentă pisică pe care am văzut-o!”

„Nu poți refuza așa ceva. E ilegal!”

Mimica pisicii – o lecție de comunicare felină

Deși poate părea doar un moment amuzant, comportamentul pisicuței este perfect normal și extrem de expresiv. Specialiștii explică faptul că:

ridicatul pe lăbuțe indică atenție maximă și dorință intensă,

mieunatul scurt și repetitiv este forma felinelor de a spune „vreau acum!”,

gesturile de „atingere” sunt un mod de a capta atenția omului, în special când există un stimul foarte dorit — în acest caz, carnea.

Toate acestea puse împreună creează o scenă de milioane… la propriu.

Videoclipul care topește internetul

În câteva secunde, pisicuța reușește să transmită o gamă întreagă de emoții – de la nerăbdare, la încântare și curiozitate.

Rezultatul? Unul dintre cele mai simpatice momente care au circulat online săptămâna aceasta.