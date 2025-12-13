Un videoclip devenit rapid viral pe Instagram a făcut mii de oameni să exclame în cor: „Nu se poate, cât e de drăguță!”. În imagini, o pisicuță gri cu ochi imenși, rotunzi și plini de nerăbdare, miaună insistent și își ridică lăbuțele din față spre stăpân, ca și cum i-ar face semn:
Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro:
- articolul continuă mai jos -
„Hei… dă-mi și mie o bucățică, te rooog!”
Clipul a fost distribuit de pagina internet și a adunat deja zeci de mii de aprecieri datorită reacției adorabile a felinei.
Micul ritual pentru… o bucată de carne
În videoclip, stăpânul îi întinde o bucățică minusculă de carne, iar pisicuța nu mai poate de entuziasm:
- se ridică pe lăbuțele din față,
- își deschide gurița cu limba afară,
- scoate sunete scurte și nerăbdătoare,
- și bate cu lăbuța în aer exact ca un copil care cere atenție.
View this post on Instagram
Internauții au interpretat scena ca o adevărată „cerere oficială de gustare”, iar comentariile sunt pe măsură:
„Asta e cea mai politicos-insistentă pisică pe care am văzut-o!”
„Nu poți refuza așa ceva. E ilegal!”
Mimica pisicii – o lecție de comunicare felină
Deși poate părea doar un moment amuzant, comportamentul pisicuței este perfect normal și extrem de expresiv. Specialiștii explică faptul că:
- ridicatul pe lăbuțe indică atenție maximă și dorință intensă,
- mieunatul scurt și repetitiv este forma felinelor de a spune „vreau acum!”,
- gesturile de „atingere” sunt un mod de a capta atenția omului, în special când există un stimul foarte dorit — în acest caz, carnea.
Toate acestea puse împreună creează o scenă de milioane… la propriu.
Videoclipul care topește internetul
În câteva secunde, pisicuța reușește să transmită o gamă întreagă de emoții – de la nerăbdare, la încântare și curiozitate.
Rezultatul? Unul dintre cele mai simpatice momente care au circulat online săptămâna aceasta.