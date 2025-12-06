Viralul zilei: Ronaldo, câinele-portar care prinde mingile ca un profesionist: „Merită un contract la orice echipă” (VIDEO)

Cine a zis că animalele nu pot excela la fotbal? Un videoclip devenit viral pe rețelele sociale demonstrează că și câinii sunt foarte buni portari. Micul Ronaldo este dovada vie că pasiunea și talentul pentru fotbal nu sunt rezervate doar oamenilor.

Ronaldo în lumea animalelor

Câinele din filmarea postată pe Instagram își arată îndemânarea de a fi portar. Simpaticul patruped prinde 10 din 13 mingi, o performanță uimitoare pentru un câine atât de mic, care ar face invidios orice jucător profesionist.

Numit Ronaldo după starul portughez de la Al-Nassr, câinele are o mare pasiune pentru fotbal, iar clipurile cu el au în total milioane de vizualizări. De altfel, internauții sunt topiți de măiestria cu care prinde mingile în poartă și de execuția mișcărilor.

Câinele-portar este vedetă pe rețelele sociale

Pagina de Instagram a câinelui Ronaldo abundă de comentarii și reacții pozitive din partea internaților și a iubitorilor de animale:

„Nu-mi vine să cred cât de agil este! Dacă aș fi eu în poartă, aș lua gol după gol”;

„Ronaldo chiar are reflexe de profesionist. Merită un contract la orice echipă!”;

„Ronaldo este mai bun decât unii portari pe care îi văd la televizor”;

„Mă uit la el și zic doar: WOW! Câtă concentrare și energie are!”;

„Dacă aruncam mingea așa, câinele meu ar fi fugit după ea și ar fi alergat prin tot cartierul, nu ar fi apărat nimic”;

„Cum poate un câine atât de mic să fie atât rapid? Este uimitor Ronaldo!”;

„Ronaldo ne arată că mărimea nu contează, pasiunea și antrenamentele fac diferența”;

„Câinii pot fi mai buni la fotbal decât noi, oamenii”;

„Îmi doresc să am și eu un câine ca acesta! Și să joc fotbal cu el toată ziua”;

„Clipul acesta mi-a făcut ziua mai bună!”.

