Pisicuța Mini are cea mai neobișnuită viață: locuiește cu stăpânul ei într-o dubă transformată în casă pe roți: „Ne-am adaptat amândoi”

Pentru Timothy Knight, un britanic de 37 de ani, viața perfectă nu înseamnă o casă spațioasă sau un credit ipotecar, ci o dubă transformată în locuință, parcată oriunde îl poartă drumul, și un companion fidel. Deși familia îl consideră „nebun”, Tim susține că alegerea făcută este, de fapt, „un vis devenit realitate”, scrie The Sun. Împreună cu pisica sa calico, Mini, Tim trăiește de câțiva ani într-o dubă transformată în casă pe roți și spune că nu ar schimba acest stil de viață pentru nimic.

Un britanic și pisica lui, viața perfectă într-o dubă

Cei doi colindă peisajele spectaculoase din Cornwall și Țara Galilor, dar și alte zone pitorești din Marea Britanie, printre care Staffordshire. Pentru Tim, fiecare zi vine cu o altă priveliște la „fereastra” casei sale.

Bărbatul s-a mutat din apartament într-un microbuz, pe care l-a amenajat singur și l-a transformat într-un camper van complet funcțional. De când a renunțat la chirie, Timothy estimează că a economisit în jur de 20.000 de lire sterline din costurile de trai.

Inițial, vehiculul a fost cumpărat doar pentru escapade de weekend și festivaluri, însă din 2022, duba este locuința lui permanentă. Fost îngrijitor și angajat în domeniul sănătății mintale, Timothy recunoaște că acest stil de viață nu este pentru toată lumea, motiv pentru care nu are o iubită acum.

De la apartament la casă pe roți

Cu toate acestea, își împarte casa pe roți cu pisica lui, Mini, despre care spune că este fericită cu noul stil de viață.

„Ne-am adaptat amândoi”, subliniază el, convins că libertatea, lipsa stresului financiar și sentimentul de independență cântăresc mai mult decât orice confort convențional.

Deși prietenii și familia îl consideră „un pic nebun”, el susține că alegerea făcută este cât se poate de rațională, mai ales din punct de vedere financiar.

„E o economie semnificativă de bani”, spune el. „Am calculat că, doar pentru chirie și facturi, din 2022 nu am mai cheltuit peste 20.000 de lire sterline locuind într-un apartament”.

În prezent, costurile sale lunare sunt surprinzător de mici. Asigurarea pentru dubă, taxa de drum și combustibilul însumează aproximativ 227 de lire sterline pe lună, mult sub cheltuielile obișnuite ale unei locuințe clasice.

O casă mică, dar completă

Locuința lui Tim este un LDV Maxus din 2006, un microbuz adaptat inițial pentru persoane în scaun rulant, pe care l-a cumpărat cu doar 1.800 de lire sterline. A investit încă aproximativ 2.000 de lire pentru a-l transforma într-o autorulotă confortabilă, bine izolată, potrivită pentru traiul permanent.

Deși spațiul este limitat, duba are tot ce îi trebuie: o mică bucătărie, un pat, o tablă de darts și chiar loc suficient pentru ca Tim să cânte la chitara electrică. Surprinzător, spune că este chiar mai cald iarna decât în unele dintre apartamentele în care a locuit anterior.

Lipsa apei curente nu reprezintă un obstacol. Tim face duș la sălile de sport și folosește spălătorii publice pentru haine. În rest, s-a adaptat complet traiului minimalist.

„Ne-am adaptat amândoi”, spune el, referindu-se la Mini, pisica sa, care pare la fel de relaxată în noul stil de viață.

Libertate cu un preț

Totuși, viața pe roți vine și cu un dezavantaj important: „Într-adevăr, sacrifici relația cu cineva”, recunoaște Tim. „Uneori exclud complet asta pentru că nu vreau să mă întorc la o casă. Dar apoi mă gândesc că aș putea întâlni o fată căreia îi place să plece în weekenduri cu duba”. Chiar și așa, pentru el, libertatea, independența și lipsa stresului financiar cântăresc mai mult decât confortul convențional.