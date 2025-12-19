După cum sigur știi, pisicile sunt atrase de plante și nu ezită să le miroasă și să le mănânce, deși sunt carnivore, precizează Pet Place. Desigur, nu dorești ca plantele tale să fie distruse, dar nici ca pisica să sufere din cauza toxicității frunzelor și tulpinilor. Din păcate, multe plante de interior au un grad destul de ridicat de toxicitate. Pot duce la probleme la rinichi sau ficat, febră sau chiar deces, în cazurile extrem de serioase.

Totuși, sunt și câteva care sunt 100% sigure, iar în acest articol, îți vom arăta care sunt.

Care sunt plantele toxice pentru pisici

Înainte să-ți prezentăm plantele sigure, hai să vezi care sunt cele pe care trebuie neapărat să le eviți. Unele dintre cele mai periculoase sunt ricinul, degețelul roșu, lăcrămioarele, oleandrul, azaleele, rododendronul, vâscul, laleaua și hortensia. Alte plante pe care nu trebuie să le ții pe lângă pisică sunt crinul de Crăciun, narcisa, irisul, zambila și caprifoiul. Așadar, sunt multe plante cunoscute printre iubitorii de flori care sunt toxice pentru pisici.

Conform medicului veterinar Patricia Talcott de la Universitatea Idaho, o familie de plante care este deseori trecută cu vederea este cea a crinului. Plante precum crinul de Paște sau crinul tigru pot cauza probleme serioase la pisici. „Acestea sunt o cauză majoră pentru insuficiența renală la pisici”, a precizat Talcott.

În afară de flori, alte plante pe care le poți avea în casă au un nivel mediu de toxicitate. De regulă, acestea provoacă iritații și indigestii. Printre acestea se numără șeflera, tisa japoneză, crotonul, arborele de jad, aloe vera, filodendronul și ficusul. Mai mult decât atât, și bradul de Crăciun are un grad de toxicitate, deci este recomandabil să ții pisica departe de acesta.

Dacă vrei mai multe detalii despre plantele toxice pentru pisici, urmărește acest video:

Care sunt plantele sigure pentru pisici

Lista de plante cunoscute și sigure pentru feline este ceva mai scurtă. Chiar și așa, ai opțiuni excelente, cum ar fi feriga Boston, violeta africană, calathea, palmierul Areca, bambusul, bromelia, orhideea, planta păianjen și peperomia.

Cum să oprești pisica din a mânca plante

Nu-i o plăcere pentru tine să te trezești cu o plantă distrusă, chiar dacă nu este toxică. De asemenea, poți avea și plante toxice, cu condiția să le protejezi foarte bine.

O metodă simplă este să le faci inaccesibile pentru pisici. Rezervă o cameră sau un loc unde pisica nu are acces. Dacă acest lucru nu este posibil, adaugă naftalină la sol. Mirosul acesteia este respingător pentru pisici și le vor face cale întoarsă când vor atenta la siguranța plantelor.

Totodată, oferă pisicii cătușnică, o plantă cunoscută mai mult sub denumirea de iarba-mâței. Aceasta poate tempera atracția felinei pentru plante.