Joi seară, în jurul orei 22:30, pompierii suceveni au intervenit rapid după ce un apel la 112 semnala un cățel căzut în apa înghețată a lacului din Zona de Agrement Tătărași, Suceava.

Cu echipamentele de salvare necesare, Tiberiu a pășit cu grijă pe gheață și a ajuns la micuțul patruped. Cățelul a fost scos în siguranță și adus la mal, tremurând și hipotermic. Pentru a-l încălzi, salvatorul l-a înfășurat chiar în propriul echipament.

Ulterior, animalul a fost preluat de la fața locului și dus la Adăpostul Public, unde a primit toate îngrijirile necesare. Acțiunea demonstrează încă o dată devotamentul pompierilor suceveni pentru salvarea vieților, indiferent de specie.