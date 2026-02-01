STIRI

Pompierii din Suceava, în acțiune pentru un cățel rămas pe gheață (FOTO)

Claudiu Surmei 1 februarie 0 comentarii
Un pompier ține câinele pe care l-a salvat într-o pătură Sursa foto: ISU Bucovina Suceava

Joi seară, în jurul orei 22:30, pompierii suceveni au intervenit rapid după ce un apel la 112 semnala un cățel căzut în apa înghețată a lacului din Zona de Agrement Tătărași, Suceava.

Cu echipamentele de salvare necesare, Tiberiu a pășit cu grijă pe gheață și a ajuns la micuțul patruped. Cățelul a fost scos în siguranță și adus la mal, tremurând și hipotermic. Pentru a-l încălzi, salvatorul l-a înfășurat chiar în propriul echipament.

Ulterior, animalul a fost preluat de la fața locului și dus la Adăpostul Public, unde a primit toate îngrijirile necesare. Acțiunea demonstrează încă o dată devotamentul pompierilor suceveni pentru salvarea vieților, indiferent de specie.

Sursa foto: ISU Bucovina Suceava

