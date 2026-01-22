Povestea bunului samaritean și pisica părăsită în cărucior: „Vă rog să-i găsiți o casă lui Pumpkin” (FOTO)

În inima Manhattanului s-a desfășurat povestea bunului samaritean, însă de această dată în centru a fost pisica părăsită în cărucior a unei persoane care nu mai putea avea grijă de ea. Pumpkin își caută acum o casă și un stăpân iubitor.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Povestea bunului samaritean și pisica părăsită în cărucior

Un cărucior abandonat pe stradă. O scenă atipică, ce a stârnit curiozitatea trecătorilor. Atașat de coș era un bilet în care era prezentat Pumpkin, pisica lăsată în voia sorții de stăpânul care nu mai putea avea grijă de ea.

Povestea relatată de Animal Haven, o organizație de salvare a animalelor din New York, a adunat sute de reacții. În biletul lăsat lângă, proprietarul specifică vârsta pisicii, dar și motivul pentru care Pumpkin a ajuns pe stradă.

„Vă rog găsiți o casă pentru Pumpkin, este o pisică bună. Se obișnuiește cu alte pisici în două săptămâni. Sunt recent fără adăpost, nu pot avea grijă de ea, îmi pare rău. Îi place să fugă pe ușă uneori”, scrie pe biletul din cărucior.

Pumpkin este gata de adopție

Kristen Kenney, membră a personalului Animal Haven, a povestit că un bun samaritean a descoperit căruciorul și a apelat la mai multe centre de salvare locale pentru sprijin. Niciun centru nu putea să accepte pisica, însă Animal Haven, deși și aflat la capacitate maximă, a decis să o adăpostească până la găsirea unui nou stăpân, potrivit greatergood.com.

„Deși și noi suntem la capacitate maximă, pur și simplu nu puteam să o lăsăm pe o stradă aglomerată din Midtown. Este clar că Pumpkin a fost iubită. Suntem îndurerați pentru ea, dar și pentru persoana ei care, confruntându-se cu lipsa de adăpost, trebuie să fi simțit că nu are altă opțiune”, a scris organizația într-o postare pe Facebook.

Deși încă într-o stare de confuzie, Pumpkin se arată dispusă să interacționeze atât cu alte animale, cât și cu oamenii. Până ce ea se liniștește, dată fiind experiența traumatizantă de a fi părăsită în stradă, persoanele interesate de adopția ei se pot adresa personalului de la centrul Animal Haven.

Citește și: