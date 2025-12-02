Povestea Lirei, o cățelușă adoptată de la ASPA. Stăpâna ei a căutat o pisică pe grupurile de adopții, dar a ajuns să ia acasă un cățel: „Adopția ei m-a schimbat enorm” (GALERIE FOTO)

Reprezentanții Autorității pentru Supravegherea și Protecția Animalelor au aflat cu bucurie despre viața din prezent a unei cățelușe care a plecat anul trecut din adăpost. Cei de la ASPA au povestit pe pagina de Facebook cum Monica a căutat pe grupurile de adopții o pisică, dar în cele din urmă a adoptat o cățelușă care i-a schimbat viața.

Cățelușa Lira duce o viață plină de tandrețe și grijă, după ce în aprilie 2024 a fost văzută la târg de cea care i-a devenit „mamă-om”, simțind o conexiune la prima vedere. Monica a văzut-o pe Lira la târgul ASPA din Parcul Izvor, unde a ajuns fără a ști exact ce căuta, doar cu dorința de a găsi un suflet cu care să rezoneze.

Monica a povestit pentru ASPA cum a ajuns să o ia acasă pe Lira și cum i s-a schimbat viața de când o împarte alături de frumoasa cățelușă.

Lira, o cățelușă de la ASPA, i-a schimbat viața celei care a adoptat-o

„Am adoptat-o anul trecut, la final de aprilie. Mersesem inițial pentru o altă cățelușă văzută online, dar nu s-a creat conexiunea pe care o simți, nu o gândești. Știam însă că nu plec fără un câine, așa că am continuat să plimb și alți blănoși. Când am văzut-o pe Mira – numele ei din acte –, am simțit acel «da». I-am spus Lira, pentru că i se potrivea perfect”, și-a amintit Monica.

Acum, Lira are un an și 10 luni, iar stăpâna sa spune că încă este plină de energie și curiozitate. Monica a precizat că drumul până la a avea un cățel educat a fost unul presărat cu ghidușii, dar, cu răbdare, totul s-a reglat.

„La început au fost câteva năzdrăvănii: cabluri roase, colțuri de perete, pantofi reorganizați, dar toate s-au estompat pe măsură ce am învățat limitele împreună. Eu lucrez de acasă și petrecem foarte mult timp împreună. Lira este incredibil de iubitoare și sensibilă. Cere atenție într-un mod adorabil, e expresivă și plină de nevoi emoționale. Printre momentele noastre preferate sunt cele în care „facem sport” împreună: dacă fac exerciții, e imediat lângă mine, pe saltea, participând în felul ei. Iar la meditație… e fascinant. Se așază lângă mine și intră într-o stare de calm, de parcă am fi într-o yoga în tandem. E una dintre cele mai frumoase conexiuni pe care le-am trăit cu un animal”, a povestit stăpâna Lirei.

Viața Monicăi s-a schimbat în bine de când are grijă de Lira. Cățelușa a învățat-o multe lecții și a transformat-o într-un om mai bun și răbdător. Stăpâna Lirei a precizat că a adopta un câine înseamnă o mare bucurie, dar și o responsabilitate.

Monica, „mama-om” a Lirei, sfat pentru cei care se gândesc să adopte un cățel: „E o responsabilitate reală, nu doar un pui drăgălaș”

„Adopția ei m-a schimbat enorm. Deși am crescut cu câini, nu avusesem niciodată unul doar al meu. Lira m-a învățat răbdarea, fermitatea, limitele și un leadership blând. Prin dresaj și prin viața de zi cu zi, am crescut împreună. Pentru cei care vor să adopte, le spun atât: e o responsabilitate reală, nu doar un pui drăgălaș. Câinele crește, are nevoi, emoții, îi trebuie timp și atenție. Dar dacă faci pasul cu adevărat, primești înapoi ceva ce nu poate fi explicat: loialitate, echilibru, iubire necondiționată. Lira mi-a adus nu doar bucurie, ci și o versiune mai bună a mea”, a transmis pentru ASPA Monica.