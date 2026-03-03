Gregory Popovich, creatorul și starul principal al Popovich Comedy Pet Theater, are o poveste pe care puțini stau să o asculte când vine vorba de spectacole cu animale. Toate necuvântătoarele ce apar pe scenă alături de artistul de origine ucraineană au fost salvate de pe stradă sau din adăposturi, fiindu-le dată o șansă la succes.

Povestea Popovich Comedy Pet Theater: Animalele salvate au devenit vedete

Popovich Comedy Pet Theater nu este despre un simplu show cu animale care fac diverse giumbușlucuri. În spatele succesului stă o poveste emoționantă despre salvare, iubire și încredere.

Gregory Popovich, de profesie artist, a performat în trupe celebre precum Moscow Circus și Ringling Bros. and Barnum & Bailey Circus. A decis să se diferențieze de ceilalți colegi de circ, construindu-și o trupă mai puțin obișnuită. Zeci de căței și pisici îl acompaniază în show-urile de excepție, însă ceea ce puțini știu este că toate au fost salvate din adăposturi sau chiar de pe stradă, fiindu-le dată a doua șansă.

Spectacolele puse în scenă de Popovich includ peste 30 de animale de companie, printre care câini, pisici, papagali, gâște, ponei, fiecare adoptat și antrenat prin metode blânde, neabuzive.

Popovich explică faptul că niciun animal nu este obligat să facă trucuri pe scenă, fiecare exprimându-se în funcție de personalitatea sa. Acesta poate fi chiar secretul din spatele succesului și chimia dintre artist și animalele sale. Spectacolul combină comedia fizică, jongleria, echilibristica și momente inspirate de povestea personală a lui Popovich, potrivit comedypet.com.

Duminică, 1 Martie, „The World Famous Popovich Comedy Pet Theater” a făcut spectacol la Aventura Arts & Cultural Center din Florida, într-o reprezentație plină de umor, acrobații și animale talentate, totul spre uimirea și bucuria spectatorilor.

