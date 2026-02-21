Te-ai întrebat vreodată ce ai face dacă animalul tău de companie ar avea nevoie urgentă de ajutor? La fel cum știm să acordăm primul ajutor oamenilor — de la resuscitare la intervenții în caz de criză — este la fel de important să știm cum să reacționăm când câinele sau pisica noastră se află în pericol.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

O clinică veterinară din Oxford, Beaumont Vets, organizează sesiuni deschise de prim ajutor pentru animale, pentru a-i învăța pe stăpâni ce trebuie să facă în situații de urgență. Echipa BBC a vizitat clinica pentru a afla mai multe despre aceste sesiuni și a obținut câteva sfaturi esențiale de prim ajutor pentru animale.

Când să suni veterinarul

Veterinarul șef, Hannah Gardiner, explică: „O parte importantă a primului ajutor este să știi când trebuie să contactezi veterinarul. Sunt urgențe comune pe care stăpânii nu le recunosc, dar care ne fac să ne îngrijorăm serios.”

La sesiune au participat peste 20 de persoane, în special proprietari de câini și pisici, și au discutat o varietate de subiecte vitale pentru siguranța animalelor.

Substanțe toxice de evitat

Majoritatea oamenilor știu că anumite alimente pe care noi le iubim pot fi periculoase pentru animalele noastre. Hannah Gardiner a evidențiat câteva dintre cele mai comune toxine și efectele lor:

Ciocolata – Este cunoscută pentru toxicitatea ei la câini, dar este chiar mai periculoasă pentru pisici. Toxicitatea depinde de doză: un câine care ronțăie o bucată mică poate fi în regulă, dar consumul unei cutii de ciocolată neagră 100% poate fi periculos. Veterinarii pot calcula rapid riscul și pot spune dacă trebuie să aduci animalul la clinică.

Strugurii și stafidele – Efectele sunt imprevizibile: un câine poate mânca o întreagă cutie de struguri și să fie bine, în timp ce un altul poate avea insuficiență renală după doar două boabe.

Alimente mucegăite – Pot provoca intoxicații și tulburări digestive grave.

Produsele fără zahăr care conțin Xylitol – Extrem de periculoase pentru câini și pisici.

Regula generală: dacă nu ești sigur de siguranța unui aliment pentru animalul tău, mai bine nu-i da și sună la veterinar.

Resuscitarea (CPR) la animale

Katie Vokes, asistent șef la Beaumont Vets, explică experiența ei: „Am lucrat în secția de terapie intensivă și făceam resuscitare la animale zilnic. La început poate fi foarte confuz, dar cu timpul înveți tehnica corectă.”

Sfaturi esențiale pentru CPR la animale:

Așază animalul pe o parte, cât mai aproape de picioarele tale.

Pentru câinii mari, aplică compresii pe cea mai lată parte a cutiei toracice.

Pentru câinii mici și pisici, folosește o mână deasupra zonei inimii, aproximativ la nivelul cotului.

Ritmul și forța depind de mărimea animalului, dar scopul este să menții sângele circulând până la sosirea ajutorului veterinar.