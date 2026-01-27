Primul animal de companie de buzunar din lume, bazat pe AI. Sweekar îți cunoaște preferințele și evoluează odată cu tine

La CES 2026, Takway AI a făcut senzație cu Sweekar, primul animal de companie din lume creat cu inteligența artificială. Acest dispozitiv revoluționar marchează un pas major în evoluția tovărășiei digitale, depășind limitele animalelor de companie virtuale tradiționale.

Animal de companie bazat pe AI

Sweekar îmbină hardware-ul robotic tangibil cu un sistem de hrănire emoțională bazat pe AI, diferit de tot ce am văzut până acum. Spre deosebire de animalele de companie digitale obișnuite, Sweekar crește fizic prin patru etape: Ou, Bebeluș, Adolescent și Adult. Creșterea sa depinde de un sistem XP, câștigat prin activități zilnice precum hrănirea, curățenia și conversațiile. Pentru a amplifica realismul jucăriei, Sweekar simulează căldura corpului și respirația ușoară, scrie prnewswire.

Dezvoltare emoțională și personalizare unică

Dispozitivul este conceput să evolueze emoțional alături de utilizator. Bazat pe modelarea comportamentală MBTI, sistemul de personalitate al lui Sweekar permite trăsăturilor sale să se dezvolte dinamic în funcție de interacțiuni, astfel că nu există doi Sweekar identici.

Memoria emoțională pe termen lung îi permite să-și amintească preferințele, stările de spirit și conversațiile anterioare ale utilizatorului. Capacitățile lingvistice evoluează gradual, de la sunete asemănătoare bebelușilor, până la dialoguri fluente, odată cu maturizarea inteligenței artificiale.

Chiar și în absența utilizatorilor, Sweekar continuă să exploreze, să învețe și să dezvolte noi comportamente, împărtășind ulterior experiențele acumulate.

Tehnologie și interacțiune

Tehnica AI a Takway, construită pe o stivă hibridă Gemini Flash și ChatGPT, permite interacțiune multimodală, răspunsuri contextuale și învățare continuă. Funcțiile sociale includ un sistem „friend tap” bazat pe NFC, permițând conectarea mai multor unități Sweekar, împreună cu ținută și accesorii personalizate, precum și modificări ale habitatului.

În ciuda capacităților sale avansate, Sweekar este extrem de portabil și ușor de utilizat. Cântărind doar 89 de grame, poate fi purtat oriunde și suportă funcționalitate offline pentru îngrijire de bază. Interacțiunea zilnică minimă îi permite să ofere companie emoțională fără întreținere complicată.

„Încă de la început, dorința de a îngriji un animal de companie este o nevoie umană fundamentală”, a declarat Irving Gao, fondator și CEO al Takway AI. „Inspirat de jocurile clasice de îngrijire și reimaginat prin AI modern și robotică, Sweekar transformă creșterea animalelor de companie într-o experiență fizică și emoțională”.