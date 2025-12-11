În vara acestui an, Ema a avut parte de o schimbare în viața ei: a adoptat-o pe pisica Bruna. Pe 1 iunie, a luat ghemul de blană care era cât palma ei și l-a dus acasă, unde au început să se cunoască și să lege o prietene. În apropierea sărbătorilor de iarnă, Ema își amintește cum a fost această jumătate de an alături de Bruna și povestește cum o va pregăti de Crăciun.

Primul Crăciun alături de Bruna

Ema a declarat pentru Pets&Cats că lunile acestea alături de pisica ei au fost pline de fericire și momente de neuitat. „Pe parcursul anului a crescut, dar nu și-a pierdut energia de explorator—fiecare cutie era o aventură, niciuna nu a scapat, toate au fost rupte și împrăștiate bucați prin toată casa. A descoperit o pasiune în a sta pe balcon și a saluta fiecare persoană ce trece prin fața blocului”, a precizat stăpâna Brunei.

Pentru primul ei Crăciun, Ema i-a cumpărat Brunei o zgardă cu clopoței, pe care nu se sfiește să o arate mândră prin casă. De asemenea, i-a cumpărat două pulovere, unul cu model de sărbători și șosete asortate. „Ce a mai învățat (aproape) este să nu se mai urce în brad”, spune Ema. Drept cadou, Bruna va primi pliculețe speciale, de care nu mănâncă des în mod obișnuit.

„Va fi primul ei Crăciun, iar pentru mine va fi cel mai cald—pentru că acum face si ea parte din familie”, a declarat Ema, stăpâna Brunei.

