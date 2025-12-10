Animalele au comportamente pe care stăpânii lor nu le înțeleg sau le interpretează ca fiind normale. Dormitul pe podea este normal pentru orice pisică sau câine, mai ales în sezonul căllad, însă medicii veterinari atrag atenția asupra riscurilor care apar în timp.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Ce spun veterinarii despre dormitul animalelor pe podea

Potrivit publicației CPG, deși unii câini preferă să doarmă pe jos în loc să aleagă confortului unei suprafețe moi, veterinarii vorbesc despre problemele care pot fi descoperite ulterior. Printre acestea se numără: disconfort, dureri ale articulațiilor sau chiar afecțiuni grave. Suprafețele dure nu oferă suportul necesar de care corpul unui animal are nevoie, contribuind astfel la rigiditate musculară sau așezări inegale ale articulațiilor.

Laura Cromia, medic veterinar, a mai precizat că acest disconfort este mai accentuat la cățeluși. Ei nu sunt capabili încă să își regleze temperatura corpului și frigul din podea le poate afecta modul în care se dezvoltă mușchii și articulațiile. Laura a mai declarat că suprafața dură a podelei accentuează iritațiile pielii, din cauza frecării directe a corpului pe parchet sau gresie.

Câinii seniori, cei mai vulnerabili

Riscurile cresc la câinii seniori, deoarece dormitul pe jos duce la rigiditatea mușchilor și procesul de îmbătrânire a articulațiilor este accelerat. Câteva schimbări evidente de comportament al câinilor care petrec prea mult timp culcați pe podea sunt: dificultate în a se ridica în patru labe, refuzul de a dormi în anumite locuri și schimbarea constantă a poziției în timpul somnului. Suprafețele dure nu se mulează după corpul animalului și de aceea apar modificări dese în poziția de dormit a animalului.

Experții recomandă paturi speciale pentru câini, care distribuie egal greutatea animalului și protejează zonele sensibile ale gâtului, articulații și coloana vertebrală. Cățeii sunt protejați și de frig, mai ales în sezonul rece. Medicul veterinar Laura Cromia recomandă tuturor stăpânilor să observe dacă animalul lor se comportă diferit sau are somnul fragmentat.

Citește și:

Cum pot trăi pisicile și păsările împreună: Măsurile pe care trebuie să le iei pentru a evita evenimente neplăcute (VIDEO)

Un iubitor de animale învie șarpele electrocutat făcându-i respirație gură la gură. Imaginile fac înconjurul lumii (VIDEO)