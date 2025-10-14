Programul care încălzește inimile: Pisicile nimănui primesc adăposturi sigure în județul Ilfov. Cum poți solicita o căsuță pentru felinele fără adăpost (VIDEO)

Direcția pentru Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov anunță reluarea unui proiect de suflet: programul „pisicile nimănui” prin care sunt construite și oferite gratuit căsuțe pentru pisicile fără stăpân, pentru ca acestea să aibă un adăpost sigur și cald în sezonul rece.

Inițiativa este derulată în parteneriat cu Fundația Ilfov Împreună și Nuclearelectrica, iar scopul ei este protejarea și îngrijirea pisicilor comunitare din județ, încurajând totodată implicarea oamenilor care le hrănesc și au grijă de ele zi de zi.

„Vine iarna și ne gândim la toate acele pisici care nu au un adăpost sigur. Mulți locuitori din Ilfov îngrijesc comunități de pisici, iar aceste căsuțe sunt un sprijin concret pentru ei și pentru animale”, transmit reprezentanții Direcției pentru Protecția Animalelor.

Cum poți beneficia de o căsuță pentru pisici

Căsuțele sunt oferite gratuit, iar prioritate au locuitorii din județul Ilfov care îngrijesc deja comunități de pisici. Fiecare adăpost este oferit pe baza unui proces-verbal simplu, prin care beneficiarul își asumă grija față de căsuță și de animalele care o folosesc. În cazul spațiilor comune, este necesar și acordul asociației de proprietari.

Înscrierile sunt deschise

Deși căsuțele se află acum în proces de construire, înscrierile sunt deja deschise. Persoanele interesate pot suna la numărul dedicat proiectului 0751 269 141, pentru a se înscrie sau pentru a afla mai multe detalii.

Proiectul continuă seria inițiativelor prin care Direcția pentru Protecția Animalelor Ilfov promovează grija, responsabilitatea și respectul față de toate ființele vii, iar interesul nu a întârziat să apară. Direcția primește deja apeluri din partea cetățenilor care vor să se implice și să ofere un loc cald pisicilor fără stăpân.

Anul trecut, în ianuarie 2024, echipa Direcției pentru Protecția Animalelor Ilfov a descoperit cât de mulți oameni se gândesc la pisicile nimănui și câtă bunătate există în comunitate. Totul a pornit de la trei căsuțe. Le-au postat online, iar în scurt timp telefonul s-a blocat din cauza numărului mare de mesaje și apeluri.

Personalul de la Administrativ, oameni de vârsta 50-60 de ani, a transformat parcarea subterană a Consiliului Județean Ilfov într-un adevărat atelier de mobilă. Câțiva oameni de bine au donat materialele necesare, iar pas cu pas echipa s-a pus pe treabă. Nu au fost cele mai perfecte căsuțe, dar au fost realizate din inimă, cu gândul la animăluțele care aveau nevoie de adăpost.

În doar câteva săptămâni au reușit să construiască 45 de căsuțe la sediul Consiliului Județean Ilfov și la Primăria Tunari, cu sprijinul voluntar al angajaților și al comunității. Totul a fost realizat pro bono, din dorința sinceră de a oferi o iarnă mai blândă pisicilor fără adăpost.

