Un proiect emoționant a fost demarat de un fotograf din SUA, care realizează portrete gratuite prin care surprinde ultimele clipe din viața câinilor bolnavi alături de stăpânii lor.

Ultimele clipe din viața câinilor bolnavi, surprinse în fotografii

Ideea inedită face parte dintr-un proiect care conectează proprietarii de animale cu zeci de fotografi voluntari din statul Wisconsin, dispuși să realizeze portrete pentru câini grav bolnavi fie gratuit, fie la costuri reduse. Scopul este de a surprinde ultimele momente de afecțiune dintre animale și stăpânii lor, înainte ca acestea să se stingă din viață.

În general, imaginile sunt realizate n locuri cu o semnificație specială pentru familie: fie parcurile preferate ale animalelor, curtea casei sau locul favorit de odihnă. Fotografiile surprinse pun accent pe relația dintre om și animal și pe micile gesturi care definesc această legătură.

Pentru mulți proprietari, aceste portrete devin o metodă de a celebra viața animalului, de a transforma un moment dificil într-unul plin de recunoștință, dar și de a-și aminti toată viața de prietenul necuvântător.

Proiectul a atras rapid simpatii, astfel că a fost creată inclusiv o rețea special dedicată acestor fotografii. Oamenii din comunitate o pot accesa și pot beneficia de aceste servicii în momentele grele, potrivit wpr.org.

Conceptul de „end-of-life pet photography” a devenit tot mai popular în ultimii ani, fiind inspirat de dorința proprietarilor de a păstra ultimele amintiri cu animalele pe care le consideră membri ai familiei. Fotografiile surprind adesea ultimele zile sau momentele liniștite petrecute împreună.

Inițiatorii proiectului spun că aceste sesiuni foto nu sunt doar despre imagini, ci despre onorarea unei relații speciale dintre oameni și animale – o legătură care continuă să trăiască în amintiri chiar și după ce companionul necuvântător nu mai este alături de familie.

