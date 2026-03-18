Proprietarii de câini din Marea Britanie pot rămâne fără animale dacă nu le plimbă unde trebuie. Noile reguli au intrat în vigoare pe 18 martie, iar nerespectarea lor poate duce la amenzi usturătoare și chiar la confiscarea patrupedului.

Conform noilor prevederi, în perioada 1 martie – 31 iulie, câinii trebuie ținuți în lesă scurtă, de maximum doi metri, în zonele de tip câmp deschis, pajiști, zone de coastă sau terenuri naturale.

Fiind vorba și despre o perioadă dificilă din punct de vedere al faunei, când multe specii își cresc puii proaspăt născuți, autoritățile atrag atenția asupra importanței respectării acestor prevederi.

„Legea a fost întotdeauna strictă în ceea ce privește câinii și animalele de fermă, dar asta nu împiedică atacurile câinilor asupra oilor și a altor animale să crească de la an la an. Asociația Națională a Oilor și-a chestionat membrii anul trecut, iar un procent extraordinar de 87% dintre aceștia au raportat că au fost victime ale unui atac de câine asupra oilor lor în ultimele 12 luni”, a explicat Carolyn Menteith de la Tails.com, potrivit Devonlive.com.

De exemplu, păsările care își fac cuiburi pe sol, precum sturzii sau ciocârliile, dar și alte animale mici, pot fi afectate chiar și de simpla prezență a câinilor. Specialiștii explică faptul că patrupezii nu trebuie să atace pentru a produce daune. Simpla alergare prin iarbă poate distruge cuiburi sau chiar poate determina părinții să își abandoneze puii.

Amenzii de mii de lire pentru nerespectarea regulilor

În cazul nerespectării noilor prevederi, autoritățile pot aplica amenzi de până la 1.000 de lire sterline sau chiar confiscarea câinilor în cazuri grave, când un cuib este distrus sau sunt afectate animale domestice ori protejate prin lege.

„Sancțiunile pentru încălcarea acestei legi au fost întotdeauna destul de severe – dar una dintre părțile cheie ale amendamentului care intră în vigoare la 18 martie 2026 este că acum va exista o amendă nelimitată, în timp ce anterior era limitată la 1.000 de lire sterline (în Anglia și Țara Galilor). Scoția și-a modificat legea în 2021 pentru a crește amenzile până la 40.000 de lire sterline și a include 12 luni de închisoare”, mai spune Carolyn.

Citește și: