Între 70.000 și 80.000 de animale sunt blocate pe mai multe nave de transport în strâmtoarea strategică Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime din lume, din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, scrie slate.fr.

De la începutul lunii martie 2026, atenția globală este concentrată asupra acestei căi navigabile înguste, de doar câteva zeci de kilometri lățime, care leagă Golful Persic de Marea Oman. În urma atacurilor lansate de Israel și SUA începând cu 28 februarie, Iranul, ale cărui țărmuri se află de-a lungul Strâmtorii Ormuz, a avertizat că orice navă care încearcă să traverseze zona riscă să fie atacată.

Consecința tensiunilor și a amenințărilor este un blocaj masiv: peste 3.000 de nave sunt blocate în apropierea regiunii, iar ambarcațiunile care au încercat să traverseze au fost atacate violent de forțele iraniene, descurajând alte tentative. Prin urmare, circa 45.000 de marinari sunt obligați să aștepte reluarea traficului. Din păcate, pentru o parte dintre „pasagerii” acestor nave, adică zeci de mii de animale, timpul devine o problemă și mai gravă.

Mii de animale sunt blocate în Strâmtoarea Ormuz

Comunitatea internațională urmărește evoluția situației în speranța redeschiderii Strâmtorii Ormuz, esențială pentru comerțul mondial, deoarece aproximativ o cincime din petrolul și gazele naturale ale planetei tranzitează această rută, însă zeci de mii de animale rămân captive pe mare.

Organizația ecologistă franceză Robin des Bois susține că cel puțin șase nave specializate în transportul de animale vii au fost identificate în zona afectată de război. La bordul lor se află între 70.000 și 80.000 de animale, blocate pe ambarcațiuni de mari dimensiuni aflate în prezent în estul Mediteranei și Marea Roșie.

Motivul pentru care sunt transportate animalele

Animalele sunt transportate pe cale maritimă către state importatoare precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, dar și Irak sau Iordania. De regulă, aceste țări preferă să importe animale vii deoarece costurile sunt mai mici. Există, de asemenea, motive religioase: anumite ritualuri impun ca sacrificarea animalelor să aibă loc în țara de destinație, după proceduri specifice.

Animalele stau pe nave special concepute pentru acest scop, cunoscute drept transportoare de animale vii. Aceste ambarcațiuni, adesea vechi, sunt construite pentru a găzdui un număr foarte mare de necuvântătoare în timpul unor călătorii lungi.

În majoritatea cazurilor, navele pleacă din Cornul Africii, Europa sau din America de Sud. Chiar și în condiții normale, aceste deplasări sunt dificile pentru animale. Blocajul îndelungat din Strâmtoarea Ormuz riscă însă să transforme transportul într-o experiență extremă.

Transportul maritim al animalelor vii este des criticat de organizațiile pentru protecția animalelor. Spațiile înguste și perioadele lungi de transport le creează stres sever, iar problemele de igienă sunt frecvente.

Timpul trece, problemele se adună

Situația din Strâmtoarea Ormuz ar putea agrava semnificativ aceste probleme. În zonele în care sunt blocate navele (Golful Persic și Marea Roșie), temperaturile ridicate și umiditatea intensă fac condițiile și mai dificile. Animalele sunt adesea înghesuite pe punți închise, fără posibilitatea de a fi debarcate, ajungând să stea în noroi și în propriile excremente, expuse bolilor și riscului de moarte.

ONG-urile pentru protecția animalelor avertizează că, pe măsură ce zilele trec, rezervele de hrană și apă s-ar putea epuiza. Apa de mare nu poate fi folosită pentru adăpare, iar proviziile aflate la bordul navelor sunt limitate. În plus, conflictul din regiune rămâne activ și imprevizibil, ceea ce face dificilă stabilirea unor rute alternative pentru majoritatea navelor.