Inovație în alimentația animalelor: Ghana și Danemarca transformă deșeurile în proteine

Claudiu Surmei 12 martie 0 comentarii
Linie de producție într-o fabrică de hrană pentru animale de companie Sursa foto: Cami Schefer | Dreamstime.com

Ghana și Danemarca au semnat un acord de investiții în sectorul privat pentru a construi o facilitate de procesare a deșeurilor în proteine în Accra. Aceasta reprezintă unul dintre primele proiecte concrete rezultate din memorandumului de înțelegere recent semnat între Ambasada Danemarcei, Ministerul Alimentației și Agriculturii din Ghana și Secretariatul Economiei 24 de Ore pentru Cooperarea în Agricultură și Afaceri Agroalimentare.

Larvele de muscă soldat neagră, cheia proteinei pentru animale

Acordul, semnat pe 4 martie la Ambasada Danemarcei din Accra, reunește compania ghaneză de gestionare a deșeurilor JSO Waste și firmele daneze Insectum ApS și Michael Bundgaard Holding ApS. Facilitatea va folosi tehnologia larvelor de muscă soldat neagră pentru a transforma deșeurile organice în ingrediente proteice destinate hranei pentru animale de companie, furajelor animale și îngrășămintelor organice. Totodată, va fi prima unitate Insectum deschisă pe continentul african, notează International Pet Food.

JSO Waste este o companie din Ghana, specializată în gestionarea sustenabilă a deșeurilor și recuperarea resurselor. Insectum ApS, din Danemarca, se concentrează pe tehnologia de bioconversie bazată pe insecte, iar Michael Bundgaard Holding ApS este o firmă daneză de investiții implicată în dezvoltarea proiectelor industriale sustenabile.

Proiectul reprezintă o investiție inițială de 2,5 milioane euro și va avea capacitatea de a procesa anual 8.000 de tone de deșeuri organice. Finanțarea va fi finalizată cu sprijinul Export and Investment Fund din Danemarca (EIFO) și al creditorilor comerciali, iar implementarea va începe imediat ce acordurile finale vor fi încheiate.

  • Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

Sursa foto: Cami Schefer | Dreamstime.com

