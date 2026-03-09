La marginea orășelului Scholes, lângă Cleckheaton, în West Yorkshire, o potecă liniștită mărginită de garduri vii și copaci a devenit scena unui protest neobișnuit. Deși zona este cunoscută pentru peisajul verde și atmosfera relaxantă, localnicii spun că o problemă tot mai mare le strică plimbările: pungile cu excremente de câine aruncate pe traseu.

Voluntarii au strâns recent 350 de pungi cu excremente pe o distanță de puțin peste 400 de metri. Unele erau îndesate în garduri vii, altele atârnau de crengile copacilor sau zăceau pe marginea potecii.

Protestul voluntarilor

Sătui de situație, voluntarii au decis să atragă atenția într-un mod direct. Ei au montat afișe pe garduri și porți și au lăsat pe traseu mai multe dintre pungile adunate.

Mesajele îi critică pe stăpânii de câini „extrem de leneși”, care „nu se obosesc să arunce pungile la gunoi acasă”. O parte dintre pungi a rămas expusă cu speranța că persoanele responsabile vor vedea ce au făcut și le vor arunca corect. Potrivit mesajului, nimeni nu și-a recuperat însă mizeria, notează BBC.

Nemulțumirea localnicilor

Denise, care își plimbă pugul bătrân, Ralph, spune că protestul i se pare neobișnuit, dar recunoaște că problema este reală.

„Este un spațiu verde minunat. Este trist că oamenii aruncă pungile peste tot”, a spus ea pentru BBC.

Tim Kershaw, în vârstă de 66 de ani, spune că astfel de gesturi „pun toți stăpânii de câini într-o lumină proastă”.

„Dacă eu pot face lucrurile corect, de ce nu pot și ceilalți?”, întreabă el.

Un alt localnic, Rod, consideră situația absurdă: „Dacă tot aruncă pungile, nici nu mai are rost să strângă excrementele”.

Amenzi de până la 1.000 de lire

Problema persistă chiar dacă pe traseu există deja panouri instalate de autorități. Consiliul Kirklees spune că în zonă sunt aproximativ 15.000 de astfel de avertismente, iar amenzile pentru cei care lasă excremente de câine pot ajunge la 1.000 de lire sterline.

Autoritățile recomandă ca stăpânii să curețe imediat după animalele lor atunci când acestea își fac nevoile în timpul plimbării.

Consiliera Amanda Pinnock spune că administrația locală înțelege frustrarea locuitorilor și îi încurajează să raporteze astfel de incidente.

O problemă răspândită

Potrivit organizației Keep Britain Tidy, aproximativ 89% dintre oameni consideră excrementele de câine o problemă. În Regatul Unit trăiesc circa 13 milioane de câini, iar chiar și un număr mic de proprietari iresponsabili poate crea cantități mari de deșeuri în parcuri și pe străzi.

Paddy Leedale, care trece pe această potecă de câteva ori pe săptămână, spune că locul este „o adevărată oază”, dar problema apare și în pădurea Judy Woods din apropiere.

„Cel mai rău este când oamenii atârnă pungile în copaci”, spune ea. „Ar trebui să fie mai responsabili.”