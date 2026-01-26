Sute de persoane, însoțite de câinii lor, sunt așteptate să participe la proteste pașnice în mai multe orașe din Marea Britanie, cerând încetarea vânătorii cu câini și oprirea cruzimii față de câinii de vânătoare din Spania. Marșurile vor avea loc în Londra, Manchester, Glasgow și Exeter, sâmbătă 31 ianuarie și duminică 1 februarie 2026.

Aceste manifestații atrag atenția asupra uneia dintre cele mai puțin cunoscute, dar grave, probleme de bunăstare animală din Europa.

Sfârșitul sezonului de vânătoare – începutul abandonului și al morții

Protestele coincid cu finalul sezonului de vânătoare din Spania, o perioadă extrem de periculoasă pentru câinii folosiți la vânătoare. În fiecare an, până la 100.000 de câini sunt abandonați sau uciși după ce nu mai sunt considerați „utili”, notează Dogs Today.

Cele mai afectate rase sunt Galgo Español și Podenco, câini crescuți special pentru vânătoare și adesea abandonați sau eliminați dacă sunt răniți, prea bătrâni sau considerați ineficienți. Pentru mulți dintre ei, data de 1 februarie marchează nu doar sfârșitul sezonului, ci și o condamnare.

Cruzime sistematică și lipsă de protecție legală

Activștii pentru drepturile animalelor susțin că acești câini sunt supuși unor forme extreme de cruzime pe tot parcursul vieții. Metodele folosite pentru uciderea câinilor „nedoriti” sunt adesea intenționat brutale, menite să prelungească suferința.

Organizatorii protestelor subliniază că această situație este posibilă din cauza lipsei protecției legale reale pentru câinii de vânătoare din Spania.

Câinii de vânătoare, excluși din legea spaniolă a bunăstării animalelor

În anul 2023, Parlamentul spaniol a adoptat o nouă lege privind bunăstarea animalelor, prezentată ca fiind una progresistă. Totuși, câinii de vânătoare au fost excluși din această legislație.

Prin această decizie, câinii folosiți la vânătoare au fost clasificați drept „unelte”, nu ființe care au nevoie de protecție. Activștii consideră că această excludere legitimează abuzurile și permite continuarea tratamentelor inumane.

Proteste internaționale și solidaritate europeană

Manifestațiile din Marea Britanie fac parte dintr-un val internațional de proteste. În același timp, au loc proteste pașnice în 45 de orașe din Spania și în alte 35 de orașe din Europa.

Un rol important în mobilizarea internațională îl are organizația Free Spanish Hounds, un ONG britanic fondat în vara anului 2023. Organizația sprijină grupurile de advocacy din Spania, desfășoară campanii de informare și militează pentru protecție legală reală pentru câinii de vânătoare.

„Acești câini nu sunt unelte, sunt ființe vii”

Teresa Rodriguez, organizatoarea protestelor internaționale ale NAC, a declarat:

„În fiecare februarie, zeci de mii de câini sunt tratați ca niște obiecte de unică folosință. Mesajul nostru este simplu: acești câini nu sunt ‘unelte’, ci ființe vii care merită protecție prin lege.”

Ea a adăugat că scopul protestelor este și de a încuraja turiștii care vizitează Spania să se informeze și să ia atitudine împotriva acestor practici, creând astfel presiune diplomatică asupra autorităților spaniole.

Speranța vine din solidaritate

Deși gradul de conștientizare crește în rândul cetățenilor spanioli, activiștii spun că mulți politicieni continuă să pună tradițiile și interesele economice înaintea bunăstării animalelor.

„Cu sprijin internațional, inclusiv prin protestele pașnice din Marea Britanie și din întreaga Europă, vom continua să luptăm până când acești câini vor beneficia de protecție reală și aplicabilă prin lege”, a concluzionat Rodriguez.