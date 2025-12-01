Puzzle genetic de 10.000 de ani, refăcut de oamenii de știință. Când au apărut câinii de rasă, de fapt / Noile studii rescriu istoria animalelor domestice

Din Asia de Est până în stepa eurasiatică, două studii dezvăluie o istorie neașteptată a domesticirii canine. Cu mult înainte de apariția raselor moderne, primii câini domesticiți prezentau deja o diversitate uimitoare.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Oamenii au început să modeleze câinii de rasă pură acum 10.000 de ani

Povestea relației unice dintre câini și oameni este scrisă atât în ​​gene, cât și în oase. Două studii publicate simultan în revista Science au scos la iveală procesul de domesticire care i-a transformat pe lupii sălbatici în companionii noștri fideli. Aceste studii arată că domesticirea câinilor este un proces continuu, legat atât de dispersarea geografică, cât și de evoluția fizică a animalelor, influențat de migrațiile umane și de schimbările culturale. Diversitatea morfologică observată la câini este, de fapt, mult mai veche decât credeau anterior oamenii de știință.

În primul studiu, o echipă condusă de Shao-Jie Zhang, genetician la Academia Chineză de Științe, a analizat 73 de genomuri de câini antici (dintre care 17 au fost secvențiate recent), care acoperă 10.000 de ani și variază de la Asia de Est până la stepa eurasiatică.

Câinii au jucat un rol esențial în evoluția comunităților umane

Un nou studiu oferă informații despre tiparele de migrație paralelă ale câinilor și oamenilor în Eurasia de Est, în timpul Holocenului. Prin analizarea a 73 de genomuri de câini antici, inclusiv 17 mostre secvențiate, cercetătorii au demonstrat modul în care schimbările strămoșilor canini se corelează cu migrațiile umane majore din ultimii 10.000 de ani.

Conduși de prof. WANG Guodong de la Institutul de Zoologie Kunming (KIZ) al Academiei Chineze de Științe, cercetătorii au examinat mostre genetice din situri arheologice care se întind din Siberia până în nord-vestul Chinei. Potrivit analizei lor, câinii de rasă au însoțit diverse grupuri umane – inclusiv paleo-siberieni antici, vânători-culegători orientali și păstori de stepă – în timpul unor tranziții culturale cheie.

Domesticirea canină nu a fost un eveniment singular

În premieră, studiul a folosit dovezi genomice antice pentru a descoperi că, în timpul Holocenului, multiple populații de câini domestici din Eurasia, cum ar fi câinii de stepă eurasiatici antici și câinii din nordul Asiei de Est antice, au experimentat mai multe evenimente de amestec și înlocuire a populațiilor.

Constatările sugerează că, deși câinii nu erau doar tovarăși pasivi, ci componente integrante ale pachetelor migratorii umane, modelele lor de dispersare reflectă atât călătorii comune cu grupuri umane, cât și schimburi independente între comunități, în special între societățile de vânători-culegători din regiunile nordice.

Prin acest puzzle al relațiilor istorice om-animal, studiul stabilește un cadru fundamental pentru înțelegerea dinamicii domesticirii animalelor și evidențiază valoarea genomicii antice comparative. De asemenea, oferă noi perspective asupra modului în care rasele au modelat și au fost modelate de tiparele civilizației umane de-a lungul mileniilor.