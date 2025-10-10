Rănită de plastic și mutilată de om, o țestoasă pe cale de dispariție a primit o nouă șansă la viață. După o lungă suferință, Ariel s-a întors în mare

O broască țestoasă pe cale de dispariție, pe nume Ariel, a primit o nouă șansă la viață datorită marinei italiene. Animalul a fost salvat de o ambarcațiune militară care patrula în apele din largul Calabriei, fiind grav rănit. Militarii au dus reptila la un centru de reabilitare pentru animalele marine.

Țestoasa Ariel, salvată în largul Calabriei de marina italiană

În luna iunie, în largul coastelor Calabriei, o unitate navală a Departamentului Operațional Aironavale (ROAN) din Vibo Valentia a descoperit o țestoasă cu multe răni. Era o femelă adultă din specia Caretta caretta, cunoscută și sub numele de țestoasa marină cu cap mare. Animalul plutea cu dificultate în apropierea orașului Briatico.

Militarii au intervenit imediat, recuperând-o la bordul ambarcațiunii și ducând-o imediat la un centru specializat. Ariel avea răni grave, inclusiv amputări ale înotătoarelor anterioare și urme vizibile de strangulare provocate de resturi de plastic ingerate sau înfășurate în jurul corpului, potrivit Odnako.org.

O luptă pentru supraviețuire la centrul de reabilitare din Montepaone

Ulterior, Ariel a fost transportată la Centrul de Recuperare a Țestoaselor și Animalelor Marine din Montepaone, în provincia Catanzaro (Calabria). Acolo, specialiștii în faună marină au constatat că rănile țestoasei erau mult mai grave decât păreau la prima vedere.

Veterinarii au fost nevoiți să ia decizii dificile, dar vitale pentru salvarea vieții țestoasei. Ariel a fost băgată în sala de operație, pentru a-i fi scoase bucățile de plastic din stomac. În plus, medicii i-au amputat parțial înotătoarele frontale, grav afectate de traumele suferite.

În ciuda acestor complicații, Ariel s-a adaptat rapid la condițiile din centrul de recuperare, a reînvățat să înoate și a demonstrat că, în ciuda handicapului fizic, este capabilă să supraviețuiască în mediul natural.

A fost eliberată în apele unde a fost găsită

La 1 octombrie 2025, după două luni de îngrijire intensivă și recuperare, Ariel a fost eliberată în apele de lângă orașul Vibo Valentia, în aceeași zonă unde a fost găsită în iunie.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Gărzii de Finanțe din Vibo Valentia, care a pus la dispoziție mijloace logistice pentru transportul și eliberarea țestoasei. Au fost prezenți medici veterinari ai Autorității Sanitare Provinciale, reprezentanți ai organizației Legambiente și membri ai Asociației Mare Calabria ETS, toți implicați activ în protejarea vieții marine.