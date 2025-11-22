Numiți adesea „urși panda de gunoi”, ratonii încep să locuiască din ce în ce mai aproape de oameni, unii ajungând chiar domestici. Cercetătorii deja au observat anumite schimbări fizice la ratonii care petrec mai mult timp în civilizație.

Au ratonii potențial de animale de companie?

Oamenii de știință au analizat 20.000 de fotografii cu ratoni și au descoperit că cei care sunt crescuți în preajma oamenilor prezintă o micșorare semnificativă a nasului. Acesta a fost unul dintre primele semne de domesticire și în cazul pisicilor și câinilor. Potrivit BBC, ratonii au abilitatea de a se adapta în orice mediu și încep să trăiască din ce în ce mai mult în cartiere urbane și rurale.

Un studiu publicat în jurnalul științific Frontiers arată că ratonii încep să își piardă din instinctul de a ataca odată ce se dezvoltă printre oameni. Ratonii au ajuns atât de cunoscuți în Statele Unite încât unul a ajuns să fugă pe un teren de fotbal, în timpul unui meci important Philadelphia.

Ratonii, aproape de domesticire

În afară de dimensiunea nasului, alte simptome pentru un animal domesticit sunt: cozi cârlionțate, urechi lăsate, depigmentare, creier mai mic și scheletul cranian redus. Pe lângă ratoni, aceste semne au apărut și la câinii de casă, care au evoluat din lupi.

Raffaela Lesch, de la Universitatea Arkansas a declarat pentru BBC că ratonii sunt atrași de ghene de gunoi, unde caută hrană. „Dacă ai un animal care trăiește aproape de oameni, trebuie să fie suficient de disciplinat,” a spus Lesch. „Acea presiune de selecție este destul de intensă.”

Studiul mai arată că procesul de domesticire nu a fost început de oameni, care, în trecut, adoptau animale sălbatice pe care apoi le făceau de casă. Procesul a început cu mult înainte, când animalele s-au obișnuit cu mediile umane. „Doar animalele cu reacții de fugă (sau luptă) atenuate ar avea cel mai mare succes,” au precizat autorii. „Acest lucru face ca etapele inițiale ale procesului de domesticire să fie un proces de selecție naturală pură.”

