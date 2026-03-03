În urma amânării votului din Comisia de Agricultură a Senatului referitor la modificările legislative privind protecția animalelor, Tudor Tim Ionescu a emis o opinie despre cele petrecute în timpul ședinței.

Reacții după amânarea votului din Comisia de Agricultură a Senatului

Întâlnirea de la Senat cu reprezentanții asociațiilor și ONG-urilor dedicate protecției animalelor a avut drept scop eliminarea eutanasierii în masă, recunoașterea animalelor ca ființe și interzicerea creșterii găinilor ouătoare în galerii. Accentul a fost pus pe câini, după cazul de la Adăpostul din Suraia, unde mii de animale au fost ucise în mod brutal și ilegal.

„Mesajul transmis în comisie a fost clar: Ceea ce am văzut în cazurile recente NU sunt eutanasieri. Sunt infracțiuni. Imaginile prezentate au arătat realitatea din teren. Unii dintre participanți nici nu au putut să se uite la ele. În cadrul dezbaterii s-a explicat de ce eutanasierea nu este o soluție și de ce sterilizarea masivă, microciparea și sancționarea abandonului sunt singurele măsuri eficiente.

Au existat și tentative de manipulare. S-a încercat din nou acreditarea ideii că „maidanezii” ar fi fost responsabili pentru tragedii precum cazul copilului din București sau al femeii de la Lacul Morii. Este fals. Nu au fost câini fără stăpân. Au fost situații generate de iresponsabilitate umană și lipsa aplicării legii. Problema nu este câinele. Problema este abandonul. În comisie a fost prezentat și exemplul Bucureștiului.

În 2016 situația era critică. Din 2017 au fost oprite eutanasierile în masă. Au fost finanțate programe de sterilizare și microcipare. Au fost introduse controale și amenzi. Instituția responsabilă a fost reformată. La acel moment s-a spus că este imposibil. Că nu se poate altfel. Și totuși s-a putut. Gestionarea umană, eficientă și bazată pe prevenție a demonstrat că există alternativă la ucidere”, a scris dresorul pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, s-au prezentat în Comisie și calcule simple: o sterilizare – circa 500 de lei, capturarea și eutanasierea – între 1.500 și 2.500 de lei per câine. Practic, cu banii dați de stat pentru a omorî un câine ar putea fi sterilizați patru. În urma acestei dezbateri, Comisia a decis ca votul pe legi să fie amâna pentru două săptămâni.

