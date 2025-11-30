Recomandările MApN de 1 Decembrie pentru stăpânii de animale. Autoritățile au o mare rugăminte: „Evitați zona Arcului de Triumf și a Parcului Herăstrău”

Ministerul Apărării Naționale anunță că în zona Piața Presei – Arcul de Triumf – Piațeta Regelui vor fi trase salve de tun, iar zgomotul poate fi deranjant, în special pentru animalele de companie. Astfel, MApN le recomandă stăpânilor de câini și pisici să evite zona luni, 1 Decembrie, în prima parte a zilei.

MApN, recomandări pentru stăpânii de animale de 1 Decembrie

Autoritățile române îi roagă pe stăpânii de animale să evite zona Piața Presei-Arcul de Triumf-Piațeta Regelui în data de luni, 1 Decembrie, în intervalul 9:00 – 12:00, perioadă în care vor fi trase salve de tun.

„MApN își cere scuze pentru disconfortul creat în trafic în zona Piața Presei-Arcul de Triumf-Piațeta Regelui și recomandă posesorilor de animale de companie să evite zona Arcului de Triumf și a Parcului Herăstrău sâmbătă, 29 noiembrie, și luni, 1 decembrie, între orele 9:00 și 12:00, când vor fi trase salve de tun”, a transmis MApN pe rețelele sociale.

În 2025, peste 2.900 de militari și specialiști din Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, SRI, STS și Administrația Națională a Penitenciarelor vor participa cu aproape 220 de mijloace tehnice, dintre care 60 vor fi expuse static, iar 45 de aeronave vor survola zona.

De asemenea, la paradă vor lua parte 240 de militari străini din Franța, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Polonia, Portugalia, Spania, SUA, precum și din alte state aliate care contribuie la structurile NATO din România. Defilarea oficială este programată luni, 1 Decembrie, de la ora 11.00, în Piaţa Arcul de Triumf.

Totodată, Ministerul Afacerilor Interne îi roagă pe români să nu ridice drone în minivacanța de 1 Decembrie. Operarea neautorizată poate afecta activitățile importante desfășurate de autorități cu ocazia Zilei Naționale, potrivit MAI.

