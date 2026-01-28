România, pe primul loc în Europa la exportul de animale fără stăpân. Adopții de peste 200 milioane de euro în doar 10 ani

România a devenit cea mai valoroasă țară pe piața adopțiilor de animale de companie de pe continent. Adică suntem cei mai mari exportatori de câini și pisici către Uniunea Europeană și Marea Britanie.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

România, lider european la exportul de animale

Valoarea totală a exporturilor de câini din România este estimată între 200 și 250 de milioane de euro, o mare parte provenind din adopțiile animalelor comunitare. Costurile reduse de adopție, comparativ cu taxele ridicate percepute de crescătoriile din Occident, conving mii de cetățeni europeni să adopte animale din România, în special din Argeș.

Practic, adopțiile din țara noastră presupun doar cheltuielile de transport și documentația medicală obligatorie, căci multe dintre costurile veterinare sunt acoperite din donații, fiind implicate multe ONG-uri.

Potrivit Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), în 2024, România a exportat 55.190 de câini către Uniunea Europeană și 10.294 către Marea Britanie. Însă, cele mai populare destinații au fost Germania, Franța și Olanda (Țările de Jos). Totodată, 6.245 de pisici au ajuns în statele UE, alte 720 – în Anglia.

Argeșul este campion național la adopții internaționale de câini fără stăpân

Județul Argeș ocupă primul loc la nivel național în ceea ce privește exportul de animale. Doar în 2024, peste 22.800 de câini plecați în UE au provenit din acest județ, la care se adaugă aproape 4.000 trimiși în Marea Britanie. Situația nu diferă la pisici.

Cel mai mare adăpost de câini din lume

„În Argeș avem și cel mai mare adăpost de câini din lume, cu peste 6.000 de capete. În total, funcționează 8 adăposturi și 3 centre de colectare, ceea ce face procesul de adopție mult mai ușor pentru străini”, a declarat președintele DSVSA Argeș, Sorin Sorescu, despre afacerea unică a județului, notează Money.

Adăpostul din satul Smeura (comuna Moșoaia, administrat de Asociația Tierhilfe Hoffnung, este considerat cel mai mare centru de câini din lume. În medie, adăpostul găzduiește peste 6.000 de animale, iar cele adoptate sunt monitorizate printr-un sistem european TRACES (Trade Control and Expert System). Fiecare câine sau pisică trece printr-un așa zis ”centru de carantină”, ce presupune monitorizare 48 de ore, verificare medicală, vaccinare antirabică, deparazitare și certificare de un medic veterinar înainte de a pleca spre noua casă.

Încurajarea adopțiilor este strâns legată de legislația privind câinii fără stăpân, înăsprită în urmă cu peste un deceniu în România, după o tragedie ce a avut loc în 2013, când un copil de patru ani (Ionuț Anghel) a fost ucis de o haită de câini maidanezi într-un parc din București.

Profit uriaș din adopții

Ulterior, țara noastră a intensificat capturarea și gestionarea câinilor fără stăpân, iar adopțiile externe au devenit o soluție majoră. Între 2014 și 2025, România a exportat circa jumătate de milion de câini, dintre care aproape 70% au fost fără stăpân. Valoarea totală a acestor exporturi este estimată la 200–250 de milioane de euro.