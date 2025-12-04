Bărbat din Bihor condamnat la trei ani de închisoare pentru ucidere de animale şi distrugere. A spânzurat câinele unui vecin

Un bărbat de 37 de ani, din localitatea bihoreană Poienii de Jos, comuna Bunteşti, a fost condamnat de Judecătoria Beiuş (Bihor) la trei ani de închisoare în regim de detenţie şi plata unei amenzi penale de 2.400 de lei, pentru infracţiunea de ucidere a animalelor, cu intenţie şi fără drept, precum şi pentru distrugere, scrie Agerpres.

Închisoare pentru un bărbat care a spânzurat câinele unui vecin

Potrivit sentinţei penale nr. 651/2025, din 3 decembrie, instanţa l-a obligat pe inculpat şi la plata sumei de 1.000 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare în favoarea statului. Din pedeapsă se deduce perioada de reţinere şi arest preventiv executată între 22 iulie şi 3 noiembrie 2025.

Totodată, Judecătoria Beiuş a menţinut măsura controlului judiciar dispusă anterior şi a dispus confiscarea specială a sforii din plastic albastru, ridicată de la locul faptei, cu care bărbatul a spânzurat câinele unui vecin. Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Beiuş, transmis în 24 iulie, ulterior arestării bărbatului, incidentul ar fi avut loc în data de 20 iulie, în jurul orei 18:00, când inculpatul ar fi ucis prin spânzurare, cu o sfoară confecţionată din plastic de culoare albastră, un câine de rasă comună, sex mascul, culoare maro cu negru, talie medie, în vârstă de trei ani.

Bărbatul ar fi aruncat ulterior cadavrul animalului pe malul Crişului Pietros din zona denumită în mod popular Zăvoaie, de pe raza localităţii Poienii de Jos. În urma apelurilor primite de la consăteni ai bărbatului, poliţiştii au intervenit şi, în baza probelor iniţiale, l-au reţinut pe acesta pentru 24 de ore, sub acuzaţia de ucidere intenţionată a unui animal.

