Fenomenul câinilor fără stăpân rămâne o problemă care nu poate fi rezolvată doar prin umplerea adăposturilor. Există încă zone în care abandonul constant și lipsa oricărui control transformă astfel de locuri în adevărate focare de înmulțire neîntreruptă. Un exemplu recent este stația de sortare din Chitila, unde echipe de protecție a animalelor au intervenit în ultimele zile pentru a opri „robinetul” care alimentează străzile cu noi generații de pui.

În astfel de medii, câinii se înmulțesc continuu, iar orice efort de preluare a animalelor de pe stradă devine inutil dacă sursa problemei rămâne deschisă. „Poți să golești strada, dar în câteva luni se umple din nou. La fel și adăposturile”, este mesajul ferm transmis de reprezentanții Protecției Animalelor Sector 1.

O intervenție de trei zile, printre ploaie și gunoaie

La acțiunea desfășurată la Chitila au participat specialiști coordonați de medicul veterinar Ovidiu Roșu, cu sprijinul Susy Utzinger Stiftung für Tierschutz – SUST, al Protecției Animalelor CJ Ilfov și al ASPA București. Echipele au lucrat timp de trei zile în condiții dificile, printre deșeuri și vreme ploioasă, pentru a steriliza cât mai multe animale din zonă.

Rezultatul: 140 de câini sterilizați. O cifră care, la prima vedere, poate părea modestă, dar care în realitate înseamnă enorm. Există statistici care arată că, în aproximativ șase ani, o singură pereche de câini nesterilizați poate genera până la 60.000 de pui nedoriți. În acest context, 140 de sterilizări înseamnă zeci de mii de animale care nu vor mai ajunge pe străzi și nu vor suferi în urma abandonului.

De ce sterilizarea este singura soluție reală

În trecut, autoritățile și organizațiile de protecție a animalelor au mai intervenit în zona respectivă și au preluat câini, însă problema a reapărut rapid. Motivul este simplu: abandonul și reproducerea necontrolată păstrează deschis izvorul care repopulează străzile.

Reprezentanții organizațiilor implicate subliniază că singura soluție eficientă, umană și durabilă este sterilizarea. Adăposturile, oricât de bine intenționate ar fi, nu pot ține pasul cu ritmul în care apar noi și noi generații de câini în zonele cu abandon constant.

Un apel către comunitate

Protecția Animalelor Sector 1 face un apel direct către cetățeni: responsabilitatea începe cu fiecare dintre noi. Adoptarea animalelor fără control, abandonul puilor, refuzul sterilizării câinilor cu stăpân și lipsa de implicare din partea comunității contribuie în mod direct la perpetuarea problemei.

Acțiunea de la Chitila arată că intervențiile coordonate pot avea un impact enorm, dar numai dacă sunt continuate și susținute prin măsuri reale, nu prin umplerea adăposturilor.