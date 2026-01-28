Identibase creează Ziua Națională a Reuniunii Animalelor de Companie. Când se celebrează importanța microcipării patrupedelor

Ziua Națională a Reuniunii Animalelor de Companie a fost creează de Identibase – baza de date a animalelor de companie microcipate – cu scopul conștientizării importanței marcării patrupedelor.

Identibase creează Ziua Națională a Reuniunii Animalelor de Companie

Ziua conștientizării va avea loc pe 4 februarie, iar odată cu acest anunț, compania îndeamnă proprietarii de animale de companie să își microcipeze prietenii necuvântători. În caz de pierdere, blănosul se poate reuni cu stăpânii săi mult mai simplu și rapid dacă are microcip înregistrat corect și cu detaliile actualizate.

În Anglia, microciparea a devenit obligatorie printr-o lege aprobată pe 6 aprilie 2016 – pentru câini, și 10 iunie 2024 – pentru pisici. Cu toate acestea, trei din cinci pisici fără stăpâni, adică 65% din totalul celor aduce la centrul de salvare Godmanchester din Woodgreen în ultimele 12 luni nu au fost microcipate. Doar 7% dintre acestea au fost reunite cu stăpânii lor în aceeași perioadă de timp.

Conform Identibase, citat de petbusinessworld.co.uk, animalele de companie pierdute cu microcipuri au de șase ori mai multe șanse de a fi reunite cu familiile lor, comparativ cu animalele de companie fără microcipuri.

