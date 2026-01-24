O adăpost pentru animale din Florida a reușit să aducă împreună o familie cu câinele lor dispărut de peste 10 ani. Cățelușa, numită Buttercup, a fost adusă la adăpost la începutul acestei luni și scanată pentru microcip.

Microcipul – cheia reunificării

Scanarea a identificat imediat că Buttercup este un animal de companie de 15 ani, care lipsea de la familia sa de mai bine de un deceniu. Datorită microcipului, angajații adăpostului au putut să contacteze proprietarii și să organizeze o reuniune emoționantă, notează UPI.

De ce este important microcipul

„Momente ca acesta ne amintesc de ce microcipul contează atât de mult”, a scris adăpostul pe rețelele sociale. „Un microcip este eficient doar dacă informațiile atașate sunt actualizate. Păstrarea detaliilor de contact la zi poate face diferența între un animal pierdut care rămâne pierdut și o reuniune fericită, exact ca cea a lui Buttercup.”

Sfat pentru proprietarii de animale

Dacă ai un animal de companie, verifică regulat datele asociate microcipului și asigură-te că sunt corecte. În acest fel, chiar și după ani de despărțire, șansele ca patrupedul tău să se întoarcă acasă cresc considerabil.