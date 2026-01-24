STIRI

După 10 ani de așteptare, o familie își regăsește câinele pierdut datorită unui simplu microcip (FOTO)

Claudiu Surmei 24 ianuarie 0 comentarii
Câinele Buttercup Sursa foto: Instagram / adoptmiamipets

O adăpost pentru animale din Florida a reușit să aducă împreună o familie cu câinele lor dispărut de peste 10 ani. Cățelușa, numită Buttercup, a fost adusă la adăpost la începutul acestei luni și scanată pentru microcip.

Microcipul – cheia reunificării

Scanarea a identificat imediat că Buttercup este un animal de companie de 15 ani, care lipsea de la familia sa de mai bine de un deceniu. Datorită microcipului, angajații adăpostului au putut să contacteze proprietarii și să organizeze o reuniune emoționantă, notează UPI.

De ce este important microcipul

„Momente ca acesta ne amintesc de ce microcipul contează atât de mult”, a scris adăpostul pe rețelele sociale. „Un microcip este eficient doar dacă informațiile atașate sunt actualizate. Păstrarea detaliilor de contact la zi poate face diferența între un animal pierdut care rămâne pierdut și o reuniune fericită, exact ca cea a lui Buttercup.”

Sfat pentru proprietarii de animale

Dacă ai un animal de companie, verifică regulat datele asociate microcipului și asigură-te că sunt corecte. În acest fel, chiar și după ani de despărțire, șansele ca patrupedul tău să se întoarcă acasă cresc considerabil.

  • Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

Sursa foto: Instagram / adoptmiamipets

By Claudiu Surmei

