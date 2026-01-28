S-a ferit de un câine și a ajuns la spital. Motociclist de 71 de ani, rănit în accident

Un bărbat în vârstă de 71 de ani a ajuns la spital, marți, 27 ianuarie, cu traumatisme suferite în urma unui accident produs când a încercat să evite un câine cu motocicleta. Evenimentul s-a produs pe o stradă din localitate Șura Mică, județul Sibiu, iar motocictul a fost preluat de un echipaj medical SMURD.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Motociclist de 71 de ani, dus la spital cu traumatisme după ce a încercat să evite un câine

”Motociclistul, un bărbat în vârstă de aproximativ 71 de ani, care a suferit un traumatism cranian și un traumatism la umăr a fost transportat la Unitate de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Sibiu, conștient”, a transmis Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu, citat de presa locală.

Potrivit Poliției, bărbatul ar fi încercat să evite un câine care i-a apărut brusc pe carosabil, ”a pierdut controlul direcției de deplasare și s-a răsturnat”.

Vezi și Compartiment pentru câinii fără stăpân, înființat de CJ Mureș. Ce prevede legea pentru animalele abandonate

București: Campanie de sterilizări gratuite pentru pisici, pe 7 şi 8 februarie, în Sectorul 4