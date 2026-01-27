Compartiment pentru câinii fără stăpân, înființat de CJ Mureș. Ce prevede legea pentru animalele abandonate

CJ Mureș se va pronunța miercuri, 28 ianuarie, asupra înființării unui compartiment pentru câinii fără stăpân, în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș. Această decizie vine ca urmare a concluziilor unui control realizat de IPJ Mureș și DSVSA Mureș referitoare la lipsa unui astfel de serviciu specializat, în ciuda obligativității date de legislația în vigoare.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Compartiment pentru câinii fără stăpân, înființat de CJ Mureș

Conform referatului de aprobare, verificările efectuate de oamenii legii și veterinari au scos la suprafață faptul că structura administrativă a CJ Mureș nu include un compartiment responsabil de gestionarea câinilor fără stăpân, așa cum prevede Ordonanța de urgență nr. 155/2001. Autoritățile de control au stabilit termenul de 31 mai 2026 pentru remedierea acestei situații.

Pentru a se alinia reglementărilor actuale, conducerea Consiliului Județean propune modificarea organigramei prin crearea unui Compartiment pentru gestionarea câinilor fără stăpân, care va funcționa în cadrul Serviciului administrație publică. Noua structură din cadrul CJ va avea trei posturi: două funcții publice de consilier, clasa I, gradele profesional superior și asistent, deja existente în cadrul serviciului, precum și un post nou de inspector, tehnician veterinar, încadrat ca personal contractual.

Ce prevede legea pentru animalele de pe domeniul public

Noul compartiment va avea atribuții clar definite, după cum se arată și în proiectul de hotărâre:

înființarea registrului de evidență a câinilor fără stăpân capturați pe raza județului;

gestionarea bazei de date la nivel județean;

identificarea proprietarilor și notificarea acestora;

raportări lunare către DSVSA Mureș privind câinii înregistrați și microcipați;

pregătirea documentațiilor pentru achiziții publice privind sterilizarea, identificarea și înregistrarea câinilor;

pregătirea cadrului pentru realizarea serviciilor prin gestiune directă, delegare sau concesiune.

Astfel, Consiliul Județean Mureș va avea pentru prima dată o astfel de structură administrativă dedicată exclusiv problemei câinilor fără adăpost, potrivit ardealnews.ro.

Proiectul de hotărâre urmează să fie dezbătut și supus votului în ședința plenului Consiliului Județean din 28 ianuarie, aprobarea acestuia fiind necesară pentru a evita eventuale sancțiuni aplicate de autoritățile din domeniu.

Citește și: