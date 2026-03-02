Activiştii pentru drepturile animalelor pun presiune asupra organizatorilor Săptămânii Modei de la Milano pentru a adopta o politică lipsită complet de blănuri naturale, în timp ce zeci de manifestanţi s-au reunit, duminică, în faţa spaţiului în care a avut loc defilarea casei Giorgio Armani.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Critici pentru Săptămâna Modei de la Milano

Deși compania Armani a renunţat la blănurile naturale în urmă cu 10 ani, activiştii speră că această influentă casă de modă va putea să îi convingă pe reprezentanţii Camerei naţionale a modei italiene (CNMI), care organizează Săptămâna Modei, să împiedice participarea brandurilor care folosesc blănuri naturale, informează AFP preluată de Agerpres.

Manifestaţia din weekend a fost una dintre numeroasele acţiuni desfăşurate la Milano de către activişti internaţionali împotriva blănurilor naturale, reuniţi în cadrul Coaliţiei pentru abolirea comerţului cu blănuri (CAFT).

Mesaje dure pentru invitaţi

În spatele unei bariere şi purtând o banderolă cu mesajul „Săptămâna Modei de la Milano, treci la moda fără blănuri!”, iubitorii de animale, înzestraţi cu un megafon, au strigat „Să vă fie ruşine pentru ceea ce faceţi!” în momentul ieşirii invitaţilor după defilarea casei Armani.

Folosirea blănurilor naturale în industria globală a modei a scăzut drastic în ultimii ani, din cauza îngrijorărilor legate de actele de cruzime faţă de animale, a evoluţiei tendinţelor şi a apariţiei unor noi alternative sintetice.

Totuși, există şi excepţii notabile, precum Fendi (deţinută de grupul francez LVMH), ilustra casă de lux italiană, a cărei istorie este strâns legată de blănurile naturale. Pierre-Emmanuel Angeloglou, CEO Fendi, este membru în consiliul de administraţie al CNMI alături de branduri precum Dolce & Gabbana şi Prada, care au renunţat deja la blănuri.

Presiuni pentru alinierea la marile capitale ale modei

ONG-urile speră că aceşti creatori anti-blănuri îi vor putea convinge pe organizatorii Săptămânii Modei de la Milano să interzică blănurile naturale, aşa cum au procedat deja Săptămâna Modei de la Londra şi Săptămâna Modei de la New York.

Evenimente similare, precum cele din Berlin, Copenhaga şi Amsterdam, au interzis, de asemenea, blănurile naturale: „Nu va fi casa Fendi cea care ne va ajuta să ne atingem obiectivul, căci ea nu are niciun interes să promoveze această cauză, însă alte mărci îşi vor putea aduce contribuţia”, a spus Alberto Bianchi, în vârstă de 25 de ani, unul dintre organizatorii manifestaţiei.