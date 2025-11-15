Scooby, un câine din Portugalia, a trăit timp de 12 ani legat în lanțuri, cu puțină hrană și multă neglijență. El a fost salvat de un cuplu ce deține un sanctuar pentru animale în Portugalia, iar acum este de nerecunoscut.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Povestea lui Scooby

Scooby a fost găsit de câțiva voluntari ai unui sanctuar local, care au negociat timp de 18 luni cu fostul proprietar al câinelui pentru a-l lăsa în libertate. Scooby a fost adus la sanctuarul fondat de un cuplu britanic, unde l-a cunoscut pe Eduardo, noul său stăpân. „Refugiul lor este diferit de oricare altul, un loc unde câinii traumatizați trăiesc împreună ca o familie, nu în cuști,” a spus Eduardo.

„Când Scooby a sosit în cușca lui, unul dintre câini, Dave, sau ‘Dogtor Dave’, cum îl numim noi, s-a dus și s-a așezat lângă el. Au stat nas în nas ore întregi. A fost prima dată când Scooby a fost mângâiat de o altă ființă vie”, a declarat Eduardo, angajat al centrului, pentru dogstodaymagazine.

Scooby a cunoscut libertatea

Câinele a descoperit pentru prima dată ce înseamnă libertatea și iubirea odată ce a ajuns la sanctuar. S-a împrietenit cu toți câinii, cu voluntarii și se juca în fiecare zi. După ce a primit tratament, a pus în greutate și și-a recăpătat puterile, Scooby a fost oficial adoptat de Eduardo și soția lui. Eduardo spune că Scooby este un câine foarte vesel, mereu pus pe joacă și energic.

La scurt timp după adopție, lui Scooby i-a fost descoperită o tumoare la picior, însă nu era cancerigenă și astfel câinele s-a putut recupera complet. Eduardo a demarat o campanie caritabilă, „Unchained Dog Rescue”, pentru a salva animalele care au suferit același abuz ca Scooby.

„Scooby a trecut prin atât de multe, dar este în continuare plin de iubire,” a spus Eduardo. „Acum, fiecare zi este pentru el ca o zi din lista de dorințe, iar noi vrem să ne asigurăm că și alți câini au aceeași șansă la fericire. Suntem foarte bucuroși că Scooby a acceptat cu entuziasm noul său rol de ambasador al campaniei.”, a declarat Eduardo.

Citește și:

România, o societate violentă: „Zeci de ani am trăit cu mentalitatea că bătaia e ruptă din Rai” / Analiza sociologului Gelu Duminică în legătură cu cazul cățelușei Katya (VIDEO)

Când arta are inimă: Soprana Ioana Badiu-Avram cântă pentru animalele fără stăpân