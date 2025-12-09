Sezonul rece a adus temperaturi scăzute, multă umiditate și oscilații majore de la o zi la alta. Așa că organismul animalelor are și el de suferit, nefiind obișnuit să fie supus unor schimbări radicale de temperatură. La fel ca și oamenii, și câinii se pot îmbolnăvi în această perioadă, mai ales în zona tractului respirator. Blănoșii pot dezvolta și ei infecții respiratorii asemănătoare unor răceli, dar nu este aceeași răceală ca la oameni, a explicat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, medicul veterinar Beatrice Ilea.

Cauzele răcelilor la câini

De cele mai multe ori, infecțiile respiratorii sunt cauzate de viruși sau de bacterii specifice câinilor. Acestea se pot răspândi cu ușurință în medii aglomerate și afectează mai ales seniorii, puii și cățeii cu imunitate slăbită.

Simptome

Apariția anumitor semne trebuie tratată cu maximă seriozitate. De obicei, răcelile comune se manifestă prin: strănut, tuse ușoară, secreții nazale limpezi sau ușor gălbui, ochi umezi sau care lăcrimează, letargie, lipsă de energie, scăderea apetitului sau chiar febră. Important de menționat este că aceasta din urmă se va stabili numai cu un termometru special și nu prin simplă atingere.

Totuși, dacă apar febră mare, respirație grea, apatie intensă, este necesar un consult veterinar pentru că poate fi vorba de o tuse de canisă, de o pneumonie sau o altă problemă mai serioasă.

Cum se molipsesc cățeii

Câinii se pot contamina prin contact cu alți câini bolnavi prin tuse, strănut, vase de apă și jucării comune. De asemenea, virușii și bacteriile se răspândesc cu ușurință în spații aglomerate, în pet shopuri, în saloane, într-o pensiune comună sau chiar în parc.

Se poate transmite răceala la oameni?

Răceala obișnuită a oamenilor nu se transmite la căței și nici răceala câinilor nu se transmite oamenilor, întrucât virusurile sunt diferite. Excepție fac anumite tulpini de gripe canine precum H3N8 H3N2 care se transmit între căței, dar nu s-a demonstrat transmiterea la om. Unele bacterii pot fi comune, dar riscul de zoonoză este extrem de redus.