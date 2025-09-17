Și animalele de companie sunt afectate de schimbările de vreme cauzate de venirea toamnei: Umiditatea și scurtarea zilei le perturbă ritmul biologic / Cum combatem simptomele: Sfatul medicului veterinar

Toamna aduce schimbări semnificative din punct de vedere al vremii. Temperaturile scad, ploile cresc umiditatea din aer, iar zilele devin mai scurte și nopțile mai lungi. Toate aceste modificări se resimt atât în organismul uman cat și în cel al animalelor.

Astenia de toamnă afectează, așadar, și necuvântătoarele, susține medicul veterinar Beatrice Ilea, care a explicat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, ce simptome pot apărea și cum putem ajuta animalele de companie să se adapteze mai ușor acestor schimbări.

Temperaturi scăzute și umezeală

Astfel, după o vară cu temperaturi de foc, răcirea vremii poate fi primită mai ales de căței cu o oarecare dificultate. De asemenea, umiditatea crescută din aer ca urmare a căderii ploilor frecvente poate spori senzația de frig. Patrupedele vor avea, așadar, tendința de a reduce ritmul de activitate, preferând spațiile călduroase și în care se simt confortabil.

În plus, umiditatea crescută favorizează apariția micozelor. De aceea, după plimbările în ploaie, este important ca blana și lăbuțele cățeilor să fie șterse cu atenție, pentru a evita infecțiile.

O modalitate simplă de a le ușura blănoșilor tranziția la vremea rece si umedă este de a scurta puțin plimbările la început și de a le crește, treptat, durata, pană se ajunge la plimbările obișnuite. De asemenea, pentru ca patrupedele să-și mențină starea de sănătate și starea de spirit, deținătorii se pot asigura că ambientul din casă se păstrează constant pe tot parcursul anului.

Zile mai scurte

Și reducerea luminii zilei influențează ritmul biologic. Astfel, pot apărea modificări de comportament la câini, dar și la pisici. Iar aceste modificări trebuie atent observate și monitorizate.

Unele animale pot deveni mai letargice, sau chiar anxioase, așa că vor necesita ceva mai multă atenție din partea stăpânilor decât în mod normal, pentru a trece mai ușor peste perioada de tranziție. În plus, plimbările și momentele de hrănire, la modul ideal, ar trebui să fie și ele adaptate pentru a avea loc în orele cu lumină naturală, pe cât posibil. Nu în ultimul rând, activitățile de interior se vor înmulți pentru a le stimula mintea și a le ușura adaptarea.

Alimentația

Un alt factor important în această perioadă este alimentația echilibrată. Aceasta trebuie să fie adaptată fiecărei rase în parte, vârstei și greutății animalului.

De asemenea, în perioada rece, hrana cu mai multe grăsimi va asigura starea optimă de sănătate și energia necesară trecerii la sezonul de toamnă.

