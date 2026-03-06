ASPA transmite un mesaj sincer și dur pentru toți cei care nu cred că și câinii salvați de pe stradă merită o șansă la fericire. Toate animalele recuperate primesc îngrijiri și tratamente, tocmai pentru ca în momentul unei posibile adopții, acestea să pornească cu dreptul spre noua viață.

Și câinii salvați de pe stradă merită o șansă la fericire

Într-o postare făcută recent de ASPA București pe Facebook, reprezentanții Autorității au atras atenția asupra faptului că toate animalele trec prin acest proces, indiferent dacă este vorba despre cazuri mai delicate, animale vârstnice sau cu probleme de sănătate preexistente.

ASPA a prezentat și câteva dintre cazurile recente care demonstrează că majoritatea câinilor părăsiți sunt victime clare ale nepăsării și iresponsabilității. Postarea integrală poate fi citită AICI.

„La ASPA Bragadiru, a ajuns o femelă de aproximativ 14 ani, fără microcip, pentru care exista suspiciunea unui accident. Au fost identificate probleme specifice vârstei. După monitorizare și tratament adecvat, cățelușa a fost adoptată de o persoană care îi va asigura confortul și stabilitatea de care are nevoie.

O femelă în vârstă de aproximativ 18 ani, microcipată, a fost adusă la adăpostul ASPA Bragadiru cu suspiciunea unei afecțiuni la un membru. Investigațiile au arătat că modificările sunt asociate vârstei înaintate. (…) A fost revendicată de către deținător și s-a întors acasă.

La ASPA Mihăilești, un mascul de aproximativ 13 ani prezenta afecțiuni oculare, probleme la nivelul urechilor, slăbiciune musculară și dificultăți de menținere a poziției în picioare, precum și leziuni la nivelul pielii. (…) În prezent este monitorizat și primește îngrijire adaptată nevoilor sale”, a scris echipa Autorității de Supraveghere și Protecție a Animalelor București.

Prin postarea făcută pe internet, ASPA face apel la responsabilitate, mai ales în cazul câinilor bătrâni, care au nevoie de o îngrijire mai atentă, date fiind și problemele de sănătate ce apar odată cu înaintarea în vârstă.

