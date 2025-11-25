Cunoscut și ca „dependența de prietenul din litieră”, Sindromul Littermate se referă la comportamentul pe care doi câini născuți și crescuți în același mediu îl dezvoltă. Cățeii nu trebuie să fie frați de sânge, ci doar să se dezvolte în același mediu și să aibă aceleași experiențe. Problemele apar la maturitate, când patrupezii refuză să se despartă unul de celălalt și nu doresc să se apropie de oameni.

Ce spun experții despre Sindromul Littermate

Atunci când sunt separați, câinii experimentează următoarele simptome: atașament strâns cu „fratele”, dificultate în a căpăta încredere în oameni și independență redusă. Deși fenomenul este discutat frecvent printre dresori, crescători de animale și experți în comportamentul patrupezilor, medicii veterinari nu-l recunosc în mod oficial. Potrivit veterinarypartner, veterinarii consideră că aceste simptome sunt doar consecințele deținerii a mai mult de un singur animal de companie.

Semne ușor de recunoscut

Stăpânii care dețin doi câini și observă că le este greu să-i separe chiar și pentru un timp scurt trebuie să fie atenți la următoarele semnale:

hiperactivitate de la o vârstă fragedă (mai puțin de șase luni);

lătrat și plâns excesiv;

unul dintre câini are obiceiul să tragă de lesa celuilalt, parcă „conducând” plimbarea;

bătăile din joacă devin agresive și câinii se rănesc unul pe altul;

posesivitate a jucăriilor sau mâncării, în punctul în care cățelul devine agresiv;

inabilitatea de a căpăta încredere în oameni străini.

Experții spun că doi câini crescuți în același spațiu nu trebuie să dezvolte acest sindrom, însă șansele ca un stăpân să aibă doi căței care nu au măcar unul dintre aceste simptome, sunt mici. Thedogsway oferă câteva sugestii pentru ca o pereche de patrupezi să funcționeze:

o cățelușă și un cățeluș se vor înțelege mai bine;

într-o pereche trebuie să existe un câine mai încrezător și unul mai calm, pentru a nu exista competiție;

ambii căței trebuie să doarmă separat de la început, să mănânce separat și să socializeze pe cont propriu. Perioada recomandată este în primele 8 luni de viață.

Niciun câine nu seamănă cu altul, chiar dacă sunt frați. Ei trebuie să aibă propriile obiceiuri, mâncare preferată și timp de socializare. Dacă fiecare cățel primește atenție separată, atunci o legătură strânsă se va dezvolta atât între ei, cât și între ei și stăpâni.

